Personal training la distanta sau cum sa ajungi in cea mai buna forma!

Comunicat de presa

Indiferent de forma de sport pentru care optam, acesta trebuie sa faca parte din programul nostru zilnic. De cele mai multe ori insa, stresul, oboseala si programul incarcat isi spun cuvantul si sfarsim prin a renunta la a mai face miscare. In ultima perioada se vorbeste tot mai mult despre o noua forma de antrenament, respectiv antrenamentul la distanta. Dani Grigore, Health Coach & Personal Trainer ne ofera informatii despre ce presupune noul tip de antrenament, cum decurge o sedinta si mai ales cat de repede se obtin rezultatele mult visate.



Ce presupune sa lucrezi cu un antrenor personal la distanta?

Dani Grigore, Health Coach & Personal Trainer - Colaborarea la distanta cu un personal trainer trebuie sa fie cel putin la fel de benefica pentru client cum este colaborare 1 vs 1 in sala de fitness. Pe langa acest aspect exist un set de reguli de care clientul trebuie sa tina cont, altfel relatia trainer - client va fi o pierdere de timp si o pierdere de bani, iar ambele parti vor avea de suferit in timp. Trebuie sa tinem cont ca la mijloc este sanatatea unei persoane. Din punctul meu de vedere si prin prisma serviciilor mele, aceasta colaborare trebuie sa aiba in structura sa, tot ce clientul are nevoie pentru a ajunge in forma dorita.



Cum te poate ajuta un antrenor personal la distanta?

DG: Nu ai de unde sa stii cum te poate ajuta pana nu pui stop vechiului stil de viata si sa incepi un nou stil de viata cu ajutorul lui. Banii pe care ii platesti sunt o investitie pentru o viata mai buna, mai frumoasa, mai sanatoasa. Daca un membru al familiei isi schimba stilul de viata cu ajutorul "colaborarii la distanta", cel putin un alt membru al familiei va face aceiasi miscare pe tabla de sah a vietii.

Cum decurge o sedinta?

DG: Aici am vrut sa ajung! Ei bine, nu totul se rezuma la o sedinta, fiecare detaliu din luna respectiva construieste aceasta colaborare. Detaliile trebuie sa completeze golul pe care colaborarea 1 vs 1 in sala, nu o are. Chiar si un "Buna dimineata!" spus la momentul potrivit poate misca si cel mai sedentar client. Personalitatea omului din spatele trainerului conteaza mai mult decat 2 kilometri alergati in plus la sfarsitul fiecarui antrenament.