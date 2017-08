Tot ce au nevoie copiii pe langa iubirea parintilor lor!

Stiati ca vitamina D este esentiala in cresterea si dezvoltarea copiilor, intervenind in mentinerea sanatatii dintilor, a sistemului osos, dar si in maturarea sistemului imun si in diviziunea celulara?

Wellbaby vitamina D – suport in dezvoltarea armonioasa a micutilor

Stiati ca vitamina D este esentiala in cresterea si dezvoltarea copiilor, intervenind in mentinerea sanatatii dintilor, a sistemului osos, dar si in maturarea sistemului imun si in diviziunea celulara? Fiind o vitamina liposolubila care actioneaza la nivel celular, aceasta este produsa la nivelul pielii atunci cand exista expunere la raze ultraviolete de tip B (UVB) – fara creme de protectie.

In Romania, suplimentarea cu vitamina D este recomandata pentru toti sugarii si copiii sanatosi. Doza de Vitamina D recomandata in profilaxie trebuie ajustata in functie de particularitatile individuale ale copilului si de factorii de risc pentru rahitism.

Vitamina D nu se gaseste in alimentele consumate de cei mici si de aceea ar trebui administrata sub forma de suplimente nutritive. Vitabiotics vine in sprijinul parintilor grijulii cu suplimentul alimentar Wellbaby Vitamina D!

Folosind o forma activa a vitaminei – D3, pe baza naturala de ulei de masline, Wellbaby Vitamina D ofera sprijin in cresterea normala si in dezvoltarea oaselor. Putand fi administrat incepand cu varsta de 4 luni, Wellbaby vitamina D are o seringa dozatoare de 0,5 ml ce face usor de administrat solutia.

Produsul nu are efecte alergizante, nu contine colorant sau conservant artificial, alcool, sare, zer, lactoza sau indulcitori. De asemenea, productia se realizeaza intr-un compartiment separat de alte produse ce pot contine ulei de arahide.

Gasiti Wellbaby vitamina D in farmacii.

