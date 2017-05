4 greseli vestimentare pe care o femeie nu are voie sa le mai faca dupa 30 de ani

O zicala veche ne invata ca nu haina il face pe om, insa trebuie sa recunoastem ca vestimentatia noastra transmite lumii o multime de informatii despre noi. Trendurile nu sunt relevante dupa ce te maturizezi si stii exact ce te avantajeaza, asa ca iti aratam care sunt greselile vestimentare pe care femeile nu ar mai trebui sa le faca dupa 30 de ani.

1. Este cea mai frecventa eroare vestimentara, dar si cea mai flagranta. O recunosti?

Vestimentatia corespunzatoare si in ton cu locul in care mergem este o regula de aur a bunului gust. Ei bine, cel mai des femeile confunda hainele casual cu cele pentru birou, iar aceasta greseala este impardonabila dupa 30 de ani.

Tinuta office are un loc privilegiat in manualele de stil si de ea depinde perceptia colegilor si a sefilor despre tine. Ea iti poate conferi increderea de care ai nevoie pentru a tinti catre o functie superioara, dar iti poate si atrage o multime de critici. Orice femeie ar trebui sa citeasca sfaturile acestea pretioase despre vestimentatia office, astfel incat alegerea hainelor dimineata sa fie mai simpla si hainele sa fie mereu cele mai potrivite.

2. Tinute care arata mai mult decat ar trebui

O alta eroare ce iti poate afecta imaginea este alegerea unor tinute care arata prea multa piele. O rochie neagra, simpla si eleganta este mai atragatoare decat o bluzita cu un decolteu ametitor, asa ca nu ai niciun motiv sa mai tii in dulap fustele foarte scurte sau topurile ce lasa la vedere abdomenul. Femeile care pastreaza putin mister sunt mult mai fermecatoare decat cele care pun totul pe tava, nu-i asa?

3. Haine care nu se stau bine pe corpul tau si care nu te avantajeaza

Haine la reduceri, jeansi cu un numar mai mic pentru ca sperai ca o se te impulsioneze sa tii o dieta noua, cel mai popular model de rochie, dar care iti scoate in evidenta micile defecte – toate acestea ar trebui sa devina o amintire dupa 30 de ani.

E vremea sa pastrezi in garderoba doar piesele care iti plac cu adevarat, care se potrivesc formei corpului tau si care iti pun in valoare punctele forte. In definitiv, o garderoba subtire, dar cu piese pe care le porti mereu cu drag si mandrie, este mereu de preferat in defavoarea unui dulap plin cu haine ce nu te avantajeaza.

4. Accesorii prea multe

Dupa 30 de ani este de preferat sa te rezumi la doar cateva accesorii, de o calitate mai buna. In loc sa ai zece ceasuri ieftine, pe care sa le schimbi dupa tinuta, mai bine alegi unul de calitate, cu un aspect elegant si simplu si care se potriveste la mai multe tinute.

Accesoriile sunt obligatorii pentru o tinuta impresionanta, insa asta nu inseamna ca trebuie sa exagerezi cu ele sau sa le alegi pe cele mai stralucitoare. Ele trebuie sa te puna pe tine in valoare, nu sa distraga atentia interlocutorilor.

Felul in care ne imbracam ne ajuta si sa avem mai multa incredere in noi, existand inclusiv studii legate de felul in care ni se schimba comportamentul in functie de felul in care suntem imbracate. Probabil ai observat deja si tu ca atunci cand porti haine noi, parca te simti mai atragatoare si mai increzatoare. Ce greseli ai mai adauga la lista noastra?

Sursa foto: Solomia Malovana/Shutterstock, Roman Samborskyi/Shuttertsock