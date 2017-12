Daca ai cel putin 9 dintre aceste trasaturi, esti printre oamenii inteligenti!

Definirea inteligentei este o tema complicata, in privinta careia specialistii nu au ajuns la un consens si o definitie clara. Cu toate acestea, studiile din psihologie comportamentala reusesc sa scoata in evidenta anumite trasaturi ce ii caracterizeaza in general, pe oamenii cei mai inteligenti.

Acestea sunt cele mai comune trasaturi ale persoanelor foarte inteligente:

1. Trasatura persoana inteligenta: Nu esti usor de perturbat

Oamenii foarte inteligenti reusesc sa se focuseze asupra unui singur lucru atunci cand au ceva de facut. Acesti oameni reusesc sa isi indrepte atentia nedivizata asupra unor aspecte care sunt pe moment importante, izolandu-se de alte posibile distrageri.

2. Trasatura persoana inteligenta: Esti pasare de noapte

Cu cat esti mai inteligent, cu atat ai tendinta de a-ti petrece mai mult timp cu activitati in timpul noptii. Un studiu publicat in anul 2009 in revista de specialitate Personality and Individual Differences, s-a uitat la felul cum inteligenta are o legatura cu obiceiurile de repaus si munca ale oamenilor.

Studiul a aratat ca oamenii inteligenti au tendinta de a sta treji si a lucra pana la ore tarzii din noapte si in timpul saptamanii si in weekenduri.

3. Trasatura persoana inteligenta: Te adaptezi usor la schimbari

Un semn de genialitate este adaptarea la schimbari. Stephen Hawking, cel mai cunoscut fizician al momentului spune ca „inteligenta este de fapt abilitatea de a te adapta la schimbari.”

Disponibilitatea de a accepta schimbarile si de a fi flexibil, de a gasi solutii creative la situatii noi este cruciala si o trasatura esentiala a inteligentei emotionale. Intr-un studiu realizat de Economist Intelligent Unit s-a aratat ca adaptabilitatea este una dintre cele 3 trasaturi de baza ale liderilor.

4. Trasatura persoana inteligenta: Stii ca nu stii