10 lectii fabuloase despre imbatranire de la Cicero. Sunt mai vechi de 2000 de ani!

Nu exista o varsta mai buna sau mai frumoasa decat alta. Copilaria, adolescenta, tineretea, maturitatea, batranetea… fiecare din aceste etape ale vietii poate fi cea mai buna perioada a vietii, o perioada importanta, cu un loc distinct in inima ta. Totodata, este total nedrept sa punem ideea de nefericire in carca perioadei de batranete. Fiecare varsta isi are propria dulceata, iar batranetea poate fi cu adevarat o perioada extraordinara.

Marcus Tullius Cicero este un nume al politicii, filozofiei si oratoriei romane care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Activitatea politica si de scriitor a lui Cicero este una cu adevar remarcabila, dezvaluind o minte sclipitoare si geniala, capabila sa exceleze in mai multe domenii. Cartea sa “Despre batranete” a inspirat o multime de personalitati ale istoriei de-a lungul secolelor printre care Thomas Jefferson sau Benjamin Franklin.

Philip Freeman, avand un doctorat la Harvard si predand cultura vestica in cadrul Universitatii Pepperdine din Malibu (California), este cel care s-a ocupat de publicarea unei noi editii in limba engleza a acestei carti. Cercetatorul a completat-o cu o introducere foarte valoroasa in care dezvaluie care sunt lectiile pe care le-a invatat lecturand scurta carte a lui Cicero. Este imposibil sa redam intr-o alta formula prezentarea succinta a invataturilor lui Cicero despre imbatranire mai bine decat a facut Philip Freeman, de aceea va invitam sa ii cititi gandurile prezentate in prefata cartii “How to grow old: Ancient Wisdom for the Second Half of Life”.

Daca te simti batran, daca te afli in perioada de batranete sau pur si simplu te temi de imbatranire, atunci citeste aceste lectii oferite in urma cu secole de celebrul Cicero. Te vor face sa astepti perioada batranetii cu entuziasm si sa te bucuri din plin de ea, simtindu-te binecuvantat si dornic sa iti traiesti viata cat mai plin si mai frumos.

Chiar daca in societatea romaneasca inca exista tendinta de a desconsidera aceasta etapa a vietii si pe cei care se afla in ea, acest articol te va face sa privesti perioada de batranete dintr-o alta perspectiva, cu alti ochi, sa o privesti cu dragoste si respect. Philip Freeman ne prezinta superbe lectii de viata care au trecut testul timpului si dateaza din 44 IH. Sa ne acceptam si sa ne imbratisam cu drag varsta si anii, bucurandu-ne de fiecare anotimp, de fiecare aniversare, de fiecare an, de fiecare zi, de fiecare secunda si etapa a vietii in care ne aflam.

Philip Freeman: 10 lectii despre cum sa imbatranesti de la Cicero

via fivegoodfriends.com.au

1. O batranete buna incepe in tinerete

Foto: Ruslan Guzov /Shutterstock

Nu este niciodata prea devreme sau prea din timp pentru a cultiva in noi acele calitati care ne vor face fericiti si productivi in ultima parte a vietii, este de parere Cicero. Inca din tinerete ar trebui sa invatam anumite obiceiuri care ne vor face viata frumoasa la batranete: moderatia, intelepciunea, gandirea clara, abilitatea de a te bucura de tot ce are viata de oferit. Prin urmare, sa invatam de la inceput sa fim fericiti. Cei care sunt nefericiti la tinerete nu vor deveni mai fericiti pe masura ce imbatranesc.

2. Batranetea poate fi o perioada minunata a vietii daca in interior suntem pregatiti pentru ea

Atunci cand ne-am dezvoltat resursele interioare potrivite, anii de batranete pot fi extrem de placuti. Este adevarat ca exista o multime de oameni batrani nefericiti, dar nu varsta este de vina pentru problemele lor. In opinia lui Cicero, greselilor acestora sunt o urmare a unui caracter insuficient “lucrat”, nu al numarului de ani pe care l-au trait.

3. Viata isi are propriile anotimpuri si fiecare anotimp isi are propria frumusete

Natura a modelat viata umana astfel incat noi sa ne putem bucura de anumite lucruri cand suntem tineri si de altele cand suntem mai batrani. A incerca sa te agati de tinerete dupa ce i-a trecut timpul este inutil. Daca lupti impotriva naturii, vei pierde.

4. Oamenii mai in varsta pot da mai departe celor tineri din cunostintele si intelepciunea lor

Nu exista o separare a societatii in batrani si tineri, ci un transfer intre a primi- a darui. Avem atat de multe de invatat unii de la altii: cei tineri de la cei batrani, cei batrani de la cei tineri.

Foto: Liukov /Shutterstock

Exista un soi de intelepciunea, cea autentica, care nu se poate castiga in viata decat prin experienta. Cicero considera ca este de datoria noastra si ca ar trebui sa ne faca placere ca atunci cand imbatranim sa dam mai departe din intelepciunea experientelor noastre celor tineri dispusi sa asculte. De asemenea, cei tineri au multe de oferit celor in varsta, inclusiv compania lor plina de viata.

5. In ciuda anumitor limitari ale corpului, batranetea nu exclude o viata activa

Este adevarat ca este aproape imposibil ca o persoana de 80 de ani sa castige o competitie de alergat impotriva unui tanar sanatos de 20 de ani. Cu toate acestea, in limita micilor constrangeri impuse de corpurile noastre, putem fi activi fizic la batranete. Nu este nevoie de o forta fizica deosebita pentru a face multe si diverse lucruri si activitati la batranete. A studia, a scrie, a impartasi din intelepciunea si experienta noastra comunitatilor in care ne aflam – iata cateva dintre acestea.

