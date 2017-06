Luminita Saviuc: 15 lucruri la care trebuie sa renunti ca sa gasesti fericirea!

Luminita a trecut printr-un proces de transformare interioara foarte profund care a ajutat-o sa capete o alta deschidere fata de propria-i viata. Mai mult decat atat, prin ceea ce scrie, ea inspira oameni din intreaga lume, indeplinind scopul divin al numelui ei. :)

Eu am fost convinsa sa scriu despre Luminita si spiritual ei luminos, prin intermediul acestui interviu al Mirelei Vasadi Blasius, realizatoarea canalului de dezvoltare personala pe YouTube – Arta Fericirii:

Va recomand din inima sa urmariti acest interviu inspirational realizat de Mirela Vasadi Blasius, ce o are ca protagonista pe Luminita Saviuc, tanara din Suceava care a cucerit intreaga lume prin frumusete, simplitate si intelpciune.

Cartea "15 lucruri la care trebuie sa renunti ca sa fii fericit" a devenit in foarte scurt timp, best-seller pe Amazon, dar ideile ei si-au luat zborul in lumea intreaga, initial datorita blogului PurposeFairy.com. Articolul ei a fost distribuit de peste 1,3 milioane de ori si publicatii din intreaga lume au vorbit despre fenomenul celor 15 renuntari care ne pot face mai usori si mai fericiti, creat de Luminita.

"Daca nu cresti, daca nu te dezvolti, stagnezi si iar stagnezi, esti ca si mort, chiar daca inima ta inca bate. In 2007, managerul meu Danny mi-a dat sa citesc o carte, The 7 Habits of Highly Effective People, si asa a inceput totul. Nici nu stiam de lumea asta pana cand nu am citit cartea respectiva. Parca o parte din mine care dormea de foarte mult timp a fost trezita de cartea respectiva si ma bucur ca nu a mai vrut sa doarma si m-a fortat sa imi schimb gandirea si modul de viata pentru a deveni persoana care sunt astazi.", spune Luminita intr-un interviu Adevarul.

Pentru ca si noi credem in nevoia de expansiune si auto-cunoastere, preluam o traducere adaptata a celebrei postari, ofeindu-va oportunitatea de a cunoaste o fiinta absolut minunata!

15 lucruri la care trebuie sa renunti ca sa fii fericit, asa cum a descoperit Luminita in calatoria ei de auto-cunoastere:

1. Renunta la nevoia de a avea tot timpul dreptate

Sunt atat de multi dintre noi care nu sufera ideea de a nu avea dreptate, chiar daca acesta este un mare risc ce poate cauza distrugerea relatiilor sau mult stres si durere, pentru ei insisi si pentru ceilalti.

Nu merita purs si simplu. Ori de cate ori simti aceasta nevoie de a te certa si de a avea dreptate, intreaba-te: “Prefer sa am dreptate sau prefer sa fiu bun?” - Wayne Dyer.

2. Renunta la nevoia de control

Fii deschisa sa renunti la nevoia ta de a controla tot ceea ce ti se intampla tie sau in jurul tau – situatii, evenimente, oameni, etc. Fie ca sunt oameni dragi, colegi, sau straini pe care ii intalnesti pe strada – lasa-i sa fie. Lasa ca toti si toate sa fie exact asa cum sunt si vei vedea cat de mult bine iti va face aceasta atitudine.

Luminita isi insoteste acest indemn cu un citat din Lao Tzu:

Prin renuntare, totul este facut. Lumea este cucerita de cei care renunta. Dar atunci cand incerci si iar incerci, lumea este de necucerit. – Lao Tzu

3. Renunta la nevoia de a invinui

Renunta la nevoia ta de a da vina pe altii pentru ceea ce ai sau nu, pentru ceea ce simti si ceea ce nu simti. Nu iti mai lasa puterea in exterior si incepe sa ai responsabilitate asupra propriei vieti.

4. Renunta la gandirea negativa

Oare cati oameni isi fac rau din cauza monologului repetitiv, auto-distructiv si poluat pe care il avem in minte. Nu crede tot ceea ce mintea ta iti spune – mai ales daca este negativ si auto-distructiv. Esti cu mult mai valoros.

The mind is a superb instrument if used rightly. Used wrongly, however, it becomes very destructive. - Eckhart Tolle

5. Renunta la credintele limitative

Renunta la credintele limitative in legatura cu ceea ce poti sau nu sa faci, in legatura cu ceea ce este posibul si ce nu. De aici in acolo, nu vei mai permite limitarilor tale sa te blocheze in locul gresit. Deschide-ti aripile si zboara!

