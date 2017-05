INSPIRATIONAL - Carta visurilor marete: Lucruri pe care ai putea sa le faci intr-o viata, dar la care nu te-ai gandit niciodata

Fiecare are visurile sale si aspiratii profunde. Unii dintre noi le-am bagat pe toate intr-o cutiuta in speranta ca le putem da uitarii, inchistati in credinta ca, din cauza numeroaselor impedimente, nu le-am putea realiza.

De fapt, nu trebuie sa renuntam niciodata iar faptul ca in jurul nostru exista atatia oameni care isi urmeaza vocea inimii, realizandu-si idealurile, ar trebui sa fie o sursa de inspiratie. Fiinta umana este capabila sa indeplineasca orice aspiratie, oricat de inalta.

Iata 67 de lucruri pe care si tu ai putea sa le realizezi, dar la care, poate nu te-ai gandit niciodata ca ar fi posibile. Cate dintre acestea bifezi deja?

Iata 67 de lucruri pe care si tu ai putea sa le realizezi in viata

1. Sa castigi o medalie olimpica.

2. Sa detii toate discurile Beatles, in varianta originala.

3. Sa inveti sa dansezi tango in Argentina.

4. Sa citesti biografiile a 10 oameni pe care ii admniri, inainte de a implini 40 de ani.

5. Sa devii o lebada, dupa ce te-ai simtit mereu ratusca cea urata.

6. Sa ai relatia ideala cu familia ta si sa petreceti cat mai dese clipe memorabile si implinite.

7. Sa faci parte dintr-o trupa de succes.

8. Sa iti dublezi salariul pana la anul.

9. Sa te intalesti cu persoana visurilor tale in avion si dupa un an sa va casatoriti.

Scena din filmul Before Sunrise, unde protagonistii se intalnesc intr-un tren pentru a trai mai apoi povestea de dragoste a vietii lor/ Sursa: Tumblr

10. Sa iti creezi o mantra personala, care sa te ajute mereu in momente mai dificile.

11. Sa faci in fiecare zi macar o persoana sa zambeasca.

12. Sa inveti sa iti controlezi mintea, in loc sa o mai lasi pe ea sa te controleze.

13. Sa inveti cum sa iti folosesti macar 75% din capacitatea totala a creierului in mod eficient.

14. Sa rezolvi o problema de matematica „imposibila”.

15. Sa iti petreci o vacanta lunga, intr-un loc idilic.

16. Sa faci o croaziera cu prietenii tai, in Arhipeleagul grecesc.

17. Sa ceri un miracol si acesta sa ti se indeplineasca.

18. Sa primesti o scrisoare de dragoste pasionala surpriza, de la o persoana pe care o iubesti la randul tau.

19. Sa fii in sfarsit realist/a in privinta slabiciunilor tale, descoperind in acelasi timp ca trebuie sa te increzi in puterile tale personale.

20. Sa scrii un cantec care va deveni un mare hit.

21. Sa scrii o carte care sa devina un best-seller international.

22. Sa mergi un week-end in spatiu si sa experimentezi dansul in conditii de gravitatie 0.

23. Sa participi la un maraton si sa il termini.

24. Sa colectionezi carti vechi.

25. Sa inveti sa iti confectionezi propriile haine.





Medaliat cu medalie olimpica; Foto: Shutterstock/ lazyllama

26. Sa descoperi o opera inca nestiuta de Shakespeare si apoi sa o vezi jucata la The Globe.

27. Sa ai o mica afacere care sa iti permita sa traiesti fara probleme toata viata.

28. Sa iti dezvolti o afacere si sa devii mai apoi faimos in toata lumea pentru actele tale de caritate.

29. Sa fii Captain Planet: inventezi cea mai eficienta metoda de a obtine energie regenerabila si ii convingi pe toti sefii de stat sa o implementeze.

30. Sa te imbogatesti pornind de la 0 investitii.

31. Sa iti deschizi un hostel la mare.

32. Sa inveti limbajul semnelor si sa il poti folosi fluent.

