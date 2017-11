Cum poti sa eviti imbatranirea tenului? Secrete de stiut!

Comunicat de presa

Imbatranirea prematura a tenului este o problema cu care se confrunta fiecare femeie, la un moment dat, in viata ei. Totusi, daca ii acorzi putina atentie pielii tale, vei reusi sa incetinesti procesul de imbatranire al tenului. Tot ce trebuie sa faci este sa fii atenta la cateva reguli, pe care sa le introduci in rutina zilnica de infrumusetare.

Incearca sa iti cureti tenul intr-un mod corespunzator!

Nicoleta Ion, Trainer Repechage Romania, este de parere ca: „inainte de toate, ar fi bine sa stii ca, chiar daca nu folosesti machiaj, curatarea ramane obligatorie! Poluarea, stresul, umiditatea si sebumul sunt doar cativa dintre factorii care afecteaza structura naturala a pielii. Prin curatarea intensa, in fiecare seara si dimineata, impuritatile sunt indepartate, iar tenul este pregatit pentru o noua zi.”

Foto: Daxiao Productions /Shutterstock

Mai mult decat atat, daca tenul nu este curat si porii vor fi incarcati, iar produsele de infrumusetare nu vor putea intra in piele asa cum ar trebui.

Curatarea tenului cu produsele adecvate!

Nicoleta Ion, Trainer Repechage Romania recomanda: „in functie de tipul de ten se schimba si nevoile acestuia. Tocmai de aceea, nu este indicat sa iti speli fata cu sapun. Sapunul are un ph alcalin, fiind transformat intr-un produs deshidratant. Atunci cand folosesti sapunul, inlaturi stratul hidrolipic de la suprafata pielii, care formeaza o bariera impotriva radicalilor liberi.”

Din pacate, in felul acesta tenul tau se usuca, se subtiaza si apar riduri de deshidratare. in cazul in care nu iti plac demachiantele sau produsele de curatare sub forma de crema, poti incerca gelurile sau spuma. Nicoleta Ion, Trainer Repechage Romania, ne ofera cateva recomandari pentru a preveni imbatranirea tenului.

Exfolierea este o etapa vitala, dar nu trebuie sa fie realizata excesiv!

Exfolierea este necesara pentru a inlatura celulele moarte de la suprafata pielii. Totusi, trebuie sa stii ca exfolierea in exces subtiaza stratul epidermei. „Celulele pielii se regenereaza o data la 28 de zile, prin urmare, o exfoliere profunda, se realizeaza o data pe luna. Exista produse care se folosesc mai des, cu o concentratie mai mica de ingrediente active, iar peelingulrile pe baza de acizi se folosesc intotdeauna sub indrumarea unui specialist” spune Nicoleta Ion, Trainer Repechage Romania.