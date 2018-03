In sarcina: Top 5 modificari mai putin cunoscute in aceasta perioada

„Organismul femeii insarcinate se schimba, se transforma, pentru a putea sustine atat corpul mamei, cat si pe cel al bebelusului in crestere. Cele mai multe modificari sunt comune si nu trebuie sa creeze ingrijorari, de aceea, cel mai bine este ca femeia insarcinata sa se documenteze si sa intrebe medicul ginecolog cu privire la acestea, pentru a fi in tema”, explica dr. Silviu Istoc, medic primar obstetrica-ginecologie.

Iata 5 schimbari mai putin cunoscute pe care le ai in sarcina

Modificari in timpul sarcinii: Creierul

Crezi ca iti pierzi mintile? Scanarile IRM ale femeilor insarcinate au aratat ca marimea creierului se micsoreaza, de fapt, in trimestrul al treilea, dar revine la dimensiuni normale la cateva luni dupa nastere. Alte cercetari au constatat ca memoria pe termen scurt, concentrarea si capacitatea de invatare sunt afectate semnificativ la sfarsitul sarcinii. Nimeni nu stie exact de ce se produce aceasta modificare, dar lipsa de somn in aceasta perioada destul de incomoda poate contribui la modificari ale creierului.

Foto: Pexels/ freestocks.org

Modificari in timpul sarcinii: Ochii

Daca apare un disconfort la nivelul ochilor cand te uiti la un film, da vina pe retentia de lichide si pe cea a hormonului de sarcina. Corneea ochilor tai se umfla impreuna cu restul corpului. Pe masura ce corneele se ingroasa si se curbeaza mai mult, modul in care refractioneaza imaginile vizuale in ochi se schimba. Vestea buna este ca vederea ar trebui sa revina la normal in termen de 3 luni de la nastere.

Chiar daca vederea ramane neschimbata, aproape unul din patru purtatoare de lentile in timpul sarcinii constata ca acestea devin insuportabile. Cauza, din nou, este hormonala. Acestea nu se mai potrivesc ochilor tai, iar nivelurile de hormon fluctuant usuca corneea si reduc productia de lacrima.

„Este indicat sa faci o vizita oftalmologului, care iti poate modifica putin dioptriile, pana dupa nastere. Daca lentilele te deranjeaza este bine sa alegi o pereche de ochelari. De asemenea, poti incerca sa folosesti picaturi de lubrifiere sau alte solutii care vor elimina acest disconfort”, afirma specialistul.

Modificari in timpul sarcinii: Gura

Ai auzit vreodata asocierea dintre sarcina si pierderea dintilor? In timp ce calciul necesar pentru a construi oasele bebelusului vine din dieta ta, dintii tai ar putea fi expusi riscului de gingivita de sarcina. Maladia, care afecteaza aproape toate mamele insarcinate, apare atunci cand vasele de sange dilatate umfla gingiile, care devin mai putin rezistente la infectie. Modificarile hormonale fac, de asemenea, ca bacteriile sa se inmulteasca mai mult in cavitatea bucala. Este bine sa ai o igiena dentara corecta mai ales in timpul sarcinii, pentru a evita astfel de probleme.

Modificari in timpul sarcinii: Nasul

Femeile insarcinate nu inteleg de ce in timpul sarcinii simt mirosurile mult mai puternic, de aceea, de multe ori, li se face rau si varsa. Acest lucru apare mai ales in primele luni de sarcina, cand este prezent si raul de dimineata.

In timpul primului trimestru, o aversiune fata de mirosurile nocive ajuta femeile sa stea departe de alimentele cu continut ridicat de bacterii sau toxine naturale, care ar putea dauna fatului in aceasta perioada cruciala de dezvoltare.

In timp ce sarcina progreseaza, femeile insarcinate vor observa diferente la nivelul nasului, deoarece fluxul sanguin crescut catre membranele mucoase il face sa se umfle. Rezultatul poate un nas decongestionat, ca in cazul unei raceli. Daca ai sangerari nazale frecvente poti da vina modificarile hormonale care modifica structura mucoasei.

Modificari in timpul sarcinii: Pielea

Stralucirea pielii femeilor insarcinate este datorata nivelurilor ridicate de estrogen, care sporesc cantitatea de sange care curge prin vene cu pana la 50% pentru a sustine circulatia fatului. Din pacate, ele sunt predispuse la o serie intreaga de probleme de piele mai putin pline de farmec. Hormonii de sarcina pot revigora glandele umede, de exemplu, declansand aparitia acneei.

Pe langa aceste modificari mai putin cunoscute si explicate, femeile insarcinate se confrunta cu multe schimbari mai mult sau mai putin placute. Orice agravare si exagerare trebuie anuntata medicului ginecolog pentru a lua masuri la timp.

Dr. Silviu Istoc este medic primar Obstetrica-Ginecologie la Spitalul Medicover, in cadrul Departamentului de Medicina Materno-fetala si Chirurgie Ginecologica Minim Invaziva si la Clinica ProVita. Mai multe detalii puteti citi pe www.dristoc.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/DrSilviuIstoc.

Foto homepage: Pexels