Cum sa-ti protejezi copilul de raceli in zilele cu vreme inselatoare. 4 sfaturi pretioase pentru parinti cu adevarat isteti

Vremea de la finalul iernii cand o zi e calda si una rece este in masura sa duca la raceli care in colectivele de copii se propaga cu viteza luminii. Abia asteptand zilele putin mai calde, parintii isi imbraca micutii mai subtire, sau, din contra, sunt prea protectivi si ii imbraca foarte gros, un fapt, de asemenea, blamat de pediatri. Iata ce ai de facut pentru a-ti proteja familia de racelile de la finalul sezonului rece:

1. Cum sa-l imbraci pe cel mic in aceasta perioada

Dupa atatea zile mohorate, primele zile cu temperaturi pozitive, cer albastru, limpede si soare te tenteaza sa fugi cu cel mic in parc si sa renunti la straturile generoase de haine pe care le purta in timpul iernii. Este absolut firesc, insa trebuie sa ai mare grija la vestimentatia celui mic. Nu renunta la hainele de corp si alege doar unele din bumbac. Imbraca-l in straturi, asa incat daca i se face cald sa poata renunta la o bluza.

Bluzele de trening, maletele si bluzele descheiate in fata sunt in aceasta perioada indispensabile, daca ai un copil mic. E suficient sa arunci o privire printre aceste hainute pentru copii pentru a gasi tot ce iti trebuie pentru o vestimentatie adecvata la temperaturile schimbatoare. Dupa cum vezi, toate sunt din bumbac, iar preturile iti vor permite sa iei mai multe schimburi. Tot acolo vei gasi si pijamale potrivite pentru primavara, care sa nu fie nici prea subtiri, nici prea grose si in care sa se simta bine in timpul noptii.

2. Ajusteaza temperatura din interiorul casei

Daca temperaturile de afara cresc, nu e cazul sa mai tii caloriferele la maximum. Ajusteaza-le in asa fel incat in casa sa fie intre 22 si 24 de grade Celsius, in cazul unui nou-nascut, si intre 18 si 23 de grade Celsius, in cazul in care copilul este mai mare.

Nu uita ca si supraincalzirea este la fel de periculoasa ca si frigul, asa ca, daca vrei sa-ti protejezi copilul, trebuie sa inveti sa pastrezi o temperatura optima in casa. Daca nu ai posibilitatea de a opri caldura din calorifer, ajusteaza temperatura aerisind des casa.

3. Ajuta-l sa lupte cu virusurile din interior

La finalul sezonului rece, sistemul imunitar al copilului este slabit, asa ca e nevoie de o alimentatie care sa sprijine lupra organismului cu virusurile. Fructele si legumele proaspete sunt cele mai bune arme impotriva racelilor si beneficiile lor nici nu se compara cu cele furnizate de suplimentele din farmacii.

Introdu in alimentatia copilului cat mai multe citrice, despre care se stie ca sunt bogate in vitamina C, dar si fructe de padure, si nu uita de legume precum morcovi, spanac, broccoli. Desigur, aici intervine si varsta copilului, daca are 3 ani impliniti, poti sa apelezi si la alte metode naturale de imunizare – consum de miere de albine, catina cu miere, ceai de echinacea. Ai grija la cantitati, nu e cazul sa exagerezi din dorinta de a-ti proteja copilul.

4. Ce e de facut aduci cand copilul tau da primele semne de raceala

Odata ce copilul da semne de raceala, primul pas pe care il ai de facut este sa-l retragi din colectivitate si sa-l tratezi repede, pentru ca simptomele sa nu se agraveze. Apeleaza fie la medicamente de raceala pentru copii, fie la ceaiuri naturale. Este foarte important ca la debutul racelii sa mentii hidratarea la cote ridicate, acest lucru ii va ameliora simptomele. Supa de pui este si ea un tratament foarte eficient pentru un copil racit.

Dintre ceaiurile recomandate pentru copii, am putea aminti ceaiul de tei, de busuioc, cimbrisor indulcite cu miere, atunci cand ajung la temperatura camerei. Nu pune mierea in ceaiul fierbinte, pentru ca vei pierde majoritatea calitatilor ei curative. Nu ii administra copilului antibiotice inainte sa ajungi la medic, racelile nu se trateaza cu astfel de medicamente, nici la copii, nici la adulti, si risti ca cel mic sa aiba pe viitor probleme de sanatate si mai mari daca abuzezi de antibiotice.



Sursa foto: veou/Shutterstock