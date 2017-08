Taramul binecuvantat / God's Own Country, unul dintre cele mai discutate si premiate filme ale anului 2017, va fi lansat in Romania pe 17 noiembrie.

Multi-premiatul film britanic Taramul binecuvantat / God's Own Country va fi lansat in cinematografele din Romania in data de 17 noiembrie. Filmul este regizat de Francis Lee, iar din distributia lui face parte actorul roman Alec Secareanu.

Lansat si premiat la Sundance Film Festival, God's Own Country a devenit in scurt timp unul dintre cele mai discutate filme in presa internationala anul acesta – lucru datorat atat tematicii LGBT, cat si numarului impresionant de festivaluri unde a fost selectat si premiat: Directing Award la Sundance Film Festival, Männer Jury Award la Berlinale, Best British Feature Film la Edinburgh International Film Festival, Special Jury Award la TIFF Cluj, Audience Award la Frameline San Francisco International LGBTQ Film Festival.

Comparat in presa internationala cu Brokeback Mountain, Taramul binecuvantat / God's Own Country spune povestea de dragoste emotionanta, dar lipsita de sentimentalisme, dintre un tanarul fermier britanic Johnny Saxby (Josh O'Connor) si muncitorul roman Gheorghe (Alec Secareanu). Johnny isi ineaca frustrarile zilnice cu betii strasnice si sex la intamplare, la ferma parintilor sai din Yorkshire. Pana intr-o zi, cand la ferma isi face aparitia un zilier roman, venit pentru sezonul mieilor. Intre cei doi se dezvolta o relatie intensa ce-l arunca pe Johnny pe un nou drum.

Alec Secareanu, actorul roman devenit celebru pentru rolul din Taramul binecuvantat / God's Own Country, a absolvin UNATC in 2007. In Romania a jucat intr-o serie de scurtmetraje (“Candy Crush”, “Matasari”, “My Name Is ...”, etc), seriale tv si lungmetraje: “Love Bus: Cinci povesti de dragoste din Bucuresti”, “Visul lui Adalbert”. Castingul pentru Taramul binecuvantat / God's Own Country a durat 6 luni in Romania, iar regizorul Francis Lee a vazut peste 40 de actori romani pentru acest rol alegandu-l pe Alec Secareanu.

Taramul binecuvantat / God's Own Country va fi distribuit in cinematografele din Romania de Bad Unicorn. Este al doilea film european distribuit de Bad Unicorn, dupa succesul de peste 14,000 de spectatori inregistrat de filmul castigator al Ursului de Aur la Berlinale, Despre trup si suflet / On Body and Soul.

Pagina de Facebook: www.facebook.com/taramulbinecuvantat