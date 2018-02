O casa inseamna o investitie importanta din punct de vedere financiar, dar si din perspectiva timpului. Curatenia facuta constant, mentenanta bunurilor din casa si micile reparatii sunt obligatorii pentru orice proprietar care doreste sa traiasca intr-un mediu relaxant si sigur in acelasi timp. Comoditatea, amanarile unor lucrari importante in casa si gandul ca nimic rau nu se poate intampla niciodata te pot pune in situatia neplacuta de a plati pentru reparatii costisitoare mai tarziu.

5 greseli costisitoare pe care le poti face in casa ta fara sa-ti dai seama:

1. Amani mereu mentenanta electrocasnicelor din casa

Ca orice aparat, electrocasnicele au la randul lor o durata de viata. Odata iesite din perioada de garantie, mentenanta lor este foarte importanta, atat pentru siguranta ta, cat si pentru linistea caminului tau. Acestea trebuie verificate in mod regulat de catre un specialist inainte sa observi aparitia defectiunilor. Problemele frecvente ale unui boiler te vor lasa in imposibilitatea de a-ti mai incalzi apa in locuinta, iar o interventie facuta cu intarziere te poate obliga sa scoti alti bani din buzunar.

2. Nu cauti cele mai eficiente metode de a reduce costurile in locuinta

Facturile lunare pot fi o povara, mai ales daca nu ai facut nimic ca sa incerci sa reduci costurile in locuinta. Un prim pas este alegerea unor solutii eficiente pentru a putea plati mai putin in fiecare luna pe incalzirea casei, apoi documentarea atenta pentru a folosi electrocasnicele din casa la nivelul lor optim de consum. Spre exemplu, plita si cuptorul cu microunde trebuie folosite in majoritatea timpului la nivelul mediu, masina de spalat vase nu trebuie niciodata utilizata doar pentru cateva farfurii, iar programul de uscare trebuie oprit, in timp ce electronicele trebuie scoase din priza mereu dupa ce au fost utilizate, altfel vor continua sa consume energie. O alta solutie este de a incalzi separat camerele din casa, in functie de gradul de utilizare.

3. Riscurile de sanatate provocate de starea peretilor

Starea in care se afla peretii din casa ta e foarte importanta. Din cauza umiditatii crescute din locuinta, acestia pot fi afectati de igrasie si mucegai, doua riscuri pentru sanatatea ta si a familiei tale. Sporii pot provoca alergii, iritatii, dar si probleme respiratorii, agravand, in anumite situatii, astmul.

4. Amenajarea apartamentului este facuta gresit

Designul interior al casei tale nu trebuie sa fie mereu in functie de ceea ce-ti place, ci si de ceea ce-ti trebuie. Pentru o incalzire mai eficienta a locuintei, e important sa nu acoperi sau blochezi caloriferele cu piese de mobilier sau draperii. Astfel, energia degajata nu va mai circula eficient prin locuinta. O alta greseala pe care o poti face este plasarea frigiderului mult prea aproape de o sursa de caldura, ceea ce va ridica destul de mult consumul de energie, acest lucru traducandu-se printr-o factura mai mare la electricitate.

5. Nu iti izolezi casa

Poti obtine o factura mai mica la energie daca vei alege sa-ti izolezi termic locuinta. Repara peretii exteriori, schimba usile din casa si pe cea de la intrare si schimba ramele ferestrelor locuintei, pentru ca a reduce semnificativ nivelul de caldura pierdut.

Acestea sunt doar cateva dintre solutiile eficiente pentru a scapa de cheltuielile inutile din locuinta ta. Care sunt metodele tale prin care incerci sa-ti reduci facturile lunare?



Sursa foto: Shutterstock / Copyright: Antonio Guillem