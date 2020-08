Răceala comună reprezintă o infecție respiratorie a tractului respirator superior (nas și gât), cauzată de unul dintre cele peste 200 de virusuri ce por fi responsabile pentru asta. De aceea, chiar dacă, după o răceală, ne imunizăm împotriva unui astfel de virus, putem contacta alt virus față de care nu suntem imunizați și astfel răcim din nou. Frecvența infecțiilor respiratorii crește în sezonul rece.

Dacă îți dorești să stai departe de răceală, trebuie să știi că există câteva metode simple de prevenție. Printre acestea? O alimentație sănătoasă și echilibrată, evitarea fumatului și administrarea unor suplimente alimentare, cu rol în imunizare. Iată câteva dintre acestea:

Vitamina C

Vitamina C este una dintre cele mai importante substanțe nutritive cu rol în imunitate. De-a lungul timpului, multe studii au demonstrat faptul că vitamina C în doze mari poate scădea frecvența răcelilor și infecțiilor, în general. Sursele naturale de vitamina C sunt citricele, căpșunele, coacăzele, afinele, cătina, zmeura, fructele de kiwi, ananasul, legumele cu frunze verzi (spanac). Chiar dacă incluzi în alimentație aceste alimente, administrează-ți și suplimente cu vitamina C, în scop profilactic. Doza zilnică recomandată este de 80-90 mg la adulți, însă, pentru a preveni infecțiile, se pot administra până la 1000 mg zilnic, însă doar cu recomandarea medicului.

Vitamina D

Vitamina D3 este foarte importantă pentru sistemul imun, însă, multe persoane au carențe la acest capitol. Sursa principală de vitamina D este soarele. Sub acțiunea radiațiilor UV, organismul sintetizează vitamina D3. Însă în lunile reci, atunci când nu prea te expui la soare, deficitul de vitamina D este destul de frecvent. Alte surse de vitamina D sunt peștele gras, gălbenușul de ou și ficatul. Studii recente au demonstrat importanța vitaminei D în prevenția infecțiilor, inclusiv a răcelii comune. Pentru adulți, se recomandă doze zilnice de 400 UI vitamina D.

Probiotice

Probioticele reprezintă bacterii bune care se găsesc în organismul uman, în special în intestin, dar și în cavitatea bucală și în tractul urogenital. Acestea nu numai că inhibă dezvoltarea bacteriilor patogene, cauzatoare de boli, dar, se pare că influențează pozitiv activitatea celulelor imune. De aceea, intestinul este considerat cel mai mare organ imun. Probioticele se găsesc în vegetalele fermentate (varză murată, murături), iaurt, brânzeturi fermentate. În ceea ce privește suplimentele cu probiotice, alege unul cu minim 1 miliard de culturi vii.

Zinc

Substanță minerală importantă pentru fortificarea sistemului imunitar, zincul ajută la prevenirea infecțiilor dar și la tratarea și scăderea duratei acestora. Zincul se găsește în nuci, semințe, stridii, carne, leguminoase boabe. Totuși, poți utiliza suplimente cu zinc, în doze de 8-10 mg pentru adulți.

Echinacea

Echinacea este o plantă medicinală cunoscută pentru proprietățile sale imunostimulente și antivirale. Aceasta inhibă multiplicarea virusurilor, de aceea, ține loc frecvent unui tratament pentru răceală și gripă. Echinacea se găsește în farmacii sub formă de capsule.

Usturoi

Usturoiul are proprietăți antibacteriene și antivirale, datorită substanței active pe care o conține: alicina. Unele studii au demonstrat că un consum zilnic de usturoi poate scădea incidența răcelii comune. Și, pentru că nu este cel mai gustos aliment și provoacă și o respirație urât mirositoare, te poți bucura de beneficiile sale dacă iei suplimente cu usturoi, sub formă de capsule.

Complex pentru imunitate

Îți poți spori imunitatea și cu ajutorul complexelor de vitamine care conțin atât vitamina C, cât și vitamina D și zinc. Pe de altă parte, există și complexe pentru imunitate cu un amestec de plante medicinale utile în prevenția răcelii, cum ar fi echinacea. Îți poți impulsiona sistemul imun, cu un astfel de complex care conține, într-o singură capsulă, mai multe substanțe active cu rol în imunitate.

Așadar, răceala comună poate fi prevenită printr-un stil de viață sănătos și o alimentație bogată în nutrienți. Suplimentele alimentare pentru imunitate aduc un plus de nutrienți care poate face diferența.

Foto fr si main: Imagine de Anastasia Gepp de la Pixabay

