Comunicat de presă

Cel mai bun loc pentru un copil este în familie. Cu toate astea, în România există peste 50.000 de copii și tineri în sistemul de protecție specială, dintre care aproape de 17.000 în centre rezidențiale (centre de plasament).

Acum, poate mai mult ca niciodată, acești copii și tineri simt lipsa părinților și familiei, a unor oameni care să le fie aproape, să-i ajute să depășească cu bine perioada de izolare și să simtă că cineva se gândește la ei. Nu mai merg la școală, nu au voie să se vadă cu prietenii, multora le lipsește motivația și imboldul de a se implica în activități educative și hobby-uri.

Pentru a-i ajuta să treacă mai ușor această perioadă de izolare, am lansat campania ”Joc în dar”, astfel, îi invităm pe toți cei care pot să doneze jucării, board games, console de gaming, echipamente electronice (laptop, calculatoare, tablete etc.), articole arts crafts și jocuri pentru outdoor (mingi fotbal, mingi și coș baschet, fileu,rachete și mingi tenis,frisbee etc.), să aducă zâmbetul și joaca în viața copiilor și tinerilor din centrele rezidențiale. Produsele selectate pentru a fi donate se ambalează, etichetează și se transmit, prin curier, la cel mai apropiat centru de colectare.

Campania se desfășoară în perioada 7-17 aprilie 2020 și implică doar donații sub formă de produse în stare bună, complete și funcționale (jocuri și echipamente electronice).Cei care doresc să achiziționeze produse noi, acestea pot fi livrate direct la centrele de colectare.

Pe baza nevoilor exprimate și a numărului de copii și tineri din Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), voluntarii noștri vor distribui toate produsele donate ulterior depozitării și dezinfectării lor în conformitate cu normele și prevederile în vigoare pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

”Prin inițiativele și programele pe care le desfășurăm, încercăm să rescriem, pas cu pas, capitole din poveștile tinerilor ce provin din sistemul de protecție a copilului. Zilnic descoperim povești al căror sfârșit este greu de imaginat iar schimbarea firului epic necesită multă răbdare, devotament și dedicare. Acum, poate mai mult ca niciodată, au nevoie de noi, de toți cei care putem să le fim alături, să le arătăm că o mână întinsă la greu, va spune o poveste la bine. Să le demonstrăm că nu este prea târziu să creadă în eroi de poveste!” declară Adriana Preda, Director Executiv, Asociația The Social Incubator

“Cei mai vulnerabili în fața COVID 19 sunt cei care erau deja vulnerabili. Pe timp de pandemie, cei ce suferă mai mult sunt cei care sufereau și când lucrurile erau normale: familiile nevoiașe, victimele diferitelor abuzuri, orfanii. Nu putem schimba lumea, dar ceea ce face deseori ca o decizie importantă pentru viața ta să fie cea bună și nu cea rea, este speranța și încrederea: speranța că se poate și altfel, încrederea că există oameni buni, care îți pot servi drept exemplu. Noi ne luăm aceste valori din familie. Și suntem obligați moral să le dăm celor ce nu le-au avut, mai ales când circumstanțele sunt mai dificile. “ declară Ștefan Coman, Coordonator Operațional, Alianța România Fără Orfani.

Foto fr si main: By Wright Studio /Shutterstock