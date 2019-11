E important să înțelegem cum problema Schimbărilor climatice are un impact asupra vieților noastre și asupra viitorului nostru. E important să ne unim forțele și să acționăm pentru a proteja Planeta și viața noastră frumoasă aici.

Calitatea vieții noastre, a fiecăruia aici, pe Planeta Albastră este pusă sub semnul întrebării și deja simțim aceste efecte: călduri intolerabile, fenomene meteo neobișnuite pentru anumite regiuni, cum au fost tornadele de astă vară din România, furtuni devastatoare și cu o putere mult crescută în alte părți ale lumii, incendii de pădure, specii de plante și animale care dispar, ape pline de plastic, variații de temperatură bruște, etc.

Întregi ecosisteme și comunități sunt deja și vor fi și mai tare afectate de fenomene neobișnuite, dacă noi nu facem nimic.

Deși problema pare copleșitoare iar noi doar parte a unui sistem în care suntem doar "niște pioni fără prea mare putere de a influența interesele marilor companii poluatoare și ale politicienilor ce își fac jocurile geo-politice", putem face ceva! Putem influența mersul lucrurilor punând interesele noastre și ale Planetei pe primul plan.

Vrem să lăsăm copiilor noștri mai departe o lume secată, sau o lume verde, înfloritoare, așa cum am cunoscut-o și noi? Noi cum vrem să trăim mai departe aici?

Iată 7 SUPERPUTERI pe care și tu le ai pentru a ajuta Planeta și viața ta aici

1. Ajută Planeta: Votează și pentru ea

Cel mai bun lucru pe care fiecare dintre noi îl putem face este să punem presiune pe guvernele noastre să acționeze pentru protecția naturii. Trebuie să cerem politicienilor să adopte Planuri de acțiune pe tema Climei. Ce măsuri propun pentru reducerea emisiilor de gaze, cum susțin comunitățile cu programe Eco, ce politici au pentru aerul curat (apropos, știți că Bucureștiul este în topul celor mai poluate capitale din Europa?)

Colaborează politicienii noștri cu Companii poluatoare și distrugătoare de mediu sau se gândesc și au planuri concrete de a crea locuri de muncă în industrii eco? Toate acestea depind de votul nostru. În această logică, grupul politic al Verzilor, de la nivelul Parlamentului European a înregistrat anul acesta cel mai mare procent de voturi, din istoria sa. Astfel, acești parlamentari vor pute să pună o presiune mi mare pentru adoptarea unor politici de mediu la nivelul Uniunii. Cu siguranță, situația o putem îmbunătăți și trebuie să acționăm și local.

Foto: Sepp photography/ Shutterstock

2. Ajută Planeta: Fă-ți prieteni și acționează!

Grupurile de acțiune pe tema Schimbărilor Climatice sunt una dintre componentele soluției la această problemă. Chiar acum, oameni asemeni ție se alătură pentru a dezvolta soluții practice și pentru a-ți transforma localitățile în locuri mai prietenoase față de mediu. Implicarea în astfel de grupuri îți va aduce datorită unui sens pe care îl poți găsi în astfel de activități și datorită coeziunii cu alții asemenea ție. În România, de exemplu, oamenii nu sunt prea obișnuiți să își unească forțele în activități civice, dar poate e timpul să învățăm să o facem. Beneficiile sunt și de natură sufletească.

3. Ajută Planeta: Consumă mâncare mai bună

Consumul de vegetale nu este bun doar pentru sănătatea noastră, ci și pentru Planetă.

Industria de procesare a produselor de carne și lactatelor este responsabilă pentru 14% din emisiile gazelor cu efect de seră. De asemenea, vei contribui la sănătatea ta și a Planetei dacă reușești să îți procuri cât mai multe alimente pe bază de carne sau lactate, de la producători locali, ajutând astfel și economia locală.

4. Ajută Planeta: Fă mai multă mișcare!

OK, ai să spui - Dar asta ce legătură mai are cu Schimbările climatice?

Răspunsul este simplu: cu cât folosim mai puțin mijloace de transport poluatoare, cu atât mai bine. Mașinile sunt responsabile la rândul lor pentru emisiile gazelor dăunătoare stratului de ozon și poluează inclusiv aerul pe care îl respirăm noi înșine!

Dar mersul pe jos, mersul cu bicicleta și trotineta ne ajută de fapt și pe noi: să ne menținem forma și sănătatea corpului.

5. Ajută Planeta: Alege energia eoliană și pe cea solară

Orice persoană care alege să consume energie electrică verde - din surse regenerabile - contribuie enorm la sănătatea Planetei. Unii oameni aleg pentru căminul lor Eco furnizori de energie regenerabilă, alții își instalează panouri solare sau aleg aleg soluții asemănătoare. Citește și Prosumatorul, o nouă specie de consumatori de energie apare în România!

În acest sens, în plan local, e bine să consultați și acest program: Programul Național Casa Verde

Foto: Romolo Tavani/ Shutterstock

6. Călătorește cu trenul, nu cu avionul!

Contribuția personală la producerea de emisii de carbon este substanțială dacă ești genul de persoană care călătorește mult cu avionul.

În general, dacă îți pasă de Planetă, alege trenul. Pentru noi românii, această sugestie este puțin cinică, știu, dar e de fapt un motiv în plus ca să înțelegem că politicienii ar trebui realmente presați să rezolve problema căilor ferate.

Sincer, astfel de călătorii sunt și mult mai benefice pentru starea noastră de spirit. În general, pentru binele Planetei, e necesar să conștientizăm că miile de zboruri din fiecare zi contribuie la degrdarea stratului de ozon... Fiecare mică decizie a noastră contează.

7. Ajută Planeta: Plătește mai puțin la factura de energie electrică!

Cum? :)

Dacă încă nu poți să faci trecerea la energia verde, e bine și să conștientizezi consumul de energie tradițională din casa ta și să reduci consumul. Vestea bună este că vei avea facturi mai mici. Vezi câteva modalități prin care poți face acest lucru aici: 10 moduri prin care poți să ai o factură mai mică la energie

Ajută Planeta! nu în ultimul rând, informându-te în mod constant pe teme de ecologie și despre Schimbările climatice!

Greenpeace România arata cum zilnic, activităţile noastre afectează clima prin utilizarea combustibililor fosili (petrol, cărbuni şi gaze) pentru producerea energiei şi transport. Aceste schimbări climatice au impact asupra vieţii şi pot distruge numeroase medii naturale pe parcursul următorilor ani. Trebuie să reducem semnificativ poluarea care are ca rezultat efectul de seră. Acest lucru are sens atât din punct de vedere al mediului, cât şi economic. Datorită gazelor de seră pe care pe care le-am emis deja în atmosferă, suntem predispuşi la o încălzire cu 1,2 sau 1,3°C a temperaturii în următoarele decenii, chiar dacă am opri toate emisiile de gaze cu efect de seră imediat. Scopul politicii climaterice ar fi acela de a împiedica creşterea temperaturii medii globale cu mai mult de 2°C peste nivelul perioadei pre-industriale. La peste 2°C, impactul asupra ecosistemelor naturale şi a sistemului climatic creşte în mod dramatic. Avem o perioadă de timp foarte scurtă, nu mai mult de 2 decenii, în care putem să schimbăm sistemul energetic astfel încât să se îndeplinească aceste scopuri.

Creşterea temperaturii medii globale cu 2°C:

· ameninţă multe milioane de oameni cu riscul apariţiei foametei, malariei; milioane de oameni sunt ameninţaţi de inundaţii, furtuni puternice şi lipsa apei potabile.

· ar duce la producerea unor valuri de căldură extremă; cele mai afectate sunt ţările sărace şi cele în curs de dezvoltare, mai ales cele din America de Sud, Africa sud-sahariană şi Asia. Zonele afectate de secetă s-au dublat în ultimii 35 de ani.

· provoacă topirea gheţarilor şi a calotei glaciare, ceea ce ar duce la creşterea pericolului inundaţiilor în unele zone sau la lipsa apei atât de necesare vieţii în alte zone Aproximativ 30% din gheţarii Europei au dispărut deja. În Oceanul Pacific, Oceanul Indian şi Marea Caraibelor multe insule ar putea dispărea, iar în Europa sezonul de iarnă ar deveni mai scurt şi mai scump pentru practicanţii de sporturi de iarnă.

· ar duce la creşterea nivelului apelor mărilor, ameninţând numeroase populaţii de pe întreaga planetă şi mai ales din zonele joase ale ţărilor în curs de dezvoltare, cum ar fi Bangladesh, sudul Chinei, ca să nu mai vorbim de „ţările de jos” (Belgia, Olanda, NV Germaniei) şi SE Angliei.

· ameninţă marile ecosisteme, de la cele polare şi antarctice, până la cele tropicale.

· ar duce la dispariţia unor păduri şi specii, ceea ce va afecta viaţa întregii planete (1 milion de specii ar putea dispărea din cauza schimbărilor climatice), costurile economice resimţindu-se mai acut în ţările sărace sau în curs de dezvoltare.

Informeză-te! Citește mai multe despre despre Efectul de seră şi impactul asupra climei aici.

Foto homepage: Bushko Oleksandr/ Shutterstock