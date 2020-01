Căciulile de iarnă nu se aleg neapărat în funcție de cum arată, ci mai degrabă ținându-se cont de cât de practice sunt. Până la urmă, ai nevoie de un fes care să fie călduros, nu neapărat să fie frumos și atât. Dar nu este o regulă, pentru că poți opta pentru niște astfel de accesorii care bifează atât detalii estetice, cât și eficiență. Găsești în prezentarea noastră niște modele drăguțe de căciuli de iarnă, unele care sunt pufoase și delicate.

Căciulă tricotată de iarnă

Una dintre cele mai cool căciuli de iarnă care ne-a atras atenția și care ne-a plăcut este una cu un look urban chic. Aceasta este tricotată și are un pompon în partea de sus. Într-o nuanță cafenie este parte din colecția Medicine și este groasă, netedă, mulată. Marginea este întoarsă pentru un efect wow.

Căciulă cu blăniță

Multicoloră, această căciulă de iarnă pare că este ruptă din filele unui basm. Asta pentru că este în nuanțe de curcubeu și pare că te duce cu gândul la un unicorn. Din tricotaj și cu moț din blană are un stil casual. Este potrivită pentru sezonul toamnă-iarnă și este potrivită pentru ținutele de zi.

Căciulă modernă cu fundiță

Pe gri deschis, această căciulă de iarnă este una modernă și feminină. Potrivită pentru sezonul rece, aceasta este delicată prin fundița discretă care este la spate. Călduroasă, completează frumos ținuta iarna, mai ales când ai nevoie să te simți protejată de temperaturile scăzute.

Căciulă de iarnă cu paiete

Dacă ești în căutarea unei căciuli ceva mai interesante, dar care să se potrivească și la un outfit mai elegant, atunci s-ar putea ca una argintie și cu paiete să fie răspunsul. Modernă, aceasta are un moț din blană ecologică și are un aspect metalizat. Materialul este unul de calitate și durabil.

Căciulă tricotată de firmă

Din seria de căciuli de iarnă, nu puteam omite o căciulă foarte populară, de brand. De la Trespass, aceasta este pe un verde măsliniu și marin, având și un ciucure bej foarte simpatic. Pentru femei, modelul este unul drăguț ca look - model uni, cusături fine, aspect de tricot.

Căciulă elastică de iarnă

Pe violet tyrian intens, această căciulă de iarnă este perfectă pentru zilele când ai nevoie de ceva care să îți țină de cald în zona capului. Aceasta este versatilă și se potrivește atât la o îmbrăcăminte sport, cât și la una mai rafinată. Are și un moț pe aceeași culoare și în partea din față, plus un logo pus discret pe un disc metalic.

Căciulă tricotată pentru snowboarding

Căciulile de iarnă ne fac pe cei care am copilărit iarna pe ulițele pline de zăpadă, să ne amintim de serile când bunica stătea și ne croșeta accesorii pufoase la gura sobei. Cel puțin acest model ne duce cu gândul la truda bătrânei. Mai ales pentru că are o combinație faină de tricot și de culori. Este din acrilic, potrivită și pentru sporturi, are talia înaltă și căptușeală din fleece.

Foto fr si main: By Izabela Magier /Shutterstock