Poate că nu ai nicio haină românească în garderobă, dar am vrea să credem că vei schimba acest lucru, îndată ce vei vedea ce opțiuni fashion sunt pe piață. O să fii surprinsă să observi că multe dintre ținutele din online sunt made în România și că sunt de-a dreptul spectaculoase, având ca temă principală tradiția, tricolorul, autenticitatea.

Pentru a te ajuta să îți faci o idee privind opțiunile disponibile, ne-am orientat către haine românești cât mai variate, dar care să aibă în comun un lucru - calitatea!

Ie tradițională cu broderie florală

Ce ar fi hainele românești, fără o ie tradițională? Sunt multiple modele dintre care să alegi. Recunoaștem că am ales una la întâmplare - ne-am pierdut printre propuneri - care ne-a atras prin detaliile culorilor și prin faptul că are un imprimeu floral, lucru care ni s-a părut drăguț. Albă, din bumbac, cu broderie în nuanțe verde-mov, această ie este lucrată frumos și are terminații dantelate.

Cămașă tradiționala românească pentru bărbați

Ar trebui notat că iile românești nu sunt doar pentru ele, cât și pentru ei. Am găsit o cămașă neagră pentru bărbați, făcută într-un spirit… mioritic. Este una care se poate purta ca port popular, dar și cu mândrie cu o pereche de jeanși sau pantaloni de stofă la diverse ocazii. Este neagră, cu ornamente albe brodate, sub forme geometrice și simboluri interesante.

Tricou românesc cu mesaj în tricolor

“Sunt român, știu să fac haz de necaz” - un mesaj amuzant care poate distra în spirit pur românesc. Poți purta asta imprimat pe un tricou personalizat, textul fiind dispus în culori de tricolor, cu atât mai cool. Este preferat și recomandat celor care știu să râdă chiar și în cele mai gri situații și pentru care umorul este o formă de terapie.

Compleu damă cu fusta din tafta și ie

Fabricat în România este și un compleu superb pentru petreceri. Costumul de damă este compus dintr-o fustă neagră din tafta în cloș și pliuri, cu flori galben-aurii în relief, și o cămașă albă cu voal și dantelă, cu mâneci tip clopot - totul în temă tradițională. Obții cu ușurință un look special, mulțumită unui brâu lat dispus în talie.

Rochie neagră cu detalii tradiționale pastelate

De-a dreptul specială este această rochie românească, una pe cât de simplă, pe atât de vibrantă ca apariție. Rochia neagră cu croi cloș și pliuri maxi se remarcă prin imprimeul tradițional la bust și la baza mânecilor, dar și prin dantela care îi conferă un efect subtil. Printre alte caracteristici - decolteu rotund, mâneci lungi, închidere cu fermoar la spate și căptușeală pe interior.

Pantaloni în carouri cu talie înaltă

Haine românești înseamnă și pantaloni, așa că i-am căutat pe cei mai cei. Bine, alegere subiectivă - un model evazat în carouri cu pliuri în zona taliei. Ne-a plăcut pentru că au talia înaltă, pentru a ascunde diverse imperfecțiuni, dar și pentru cureaua în același material în textură stofă.

Imagine homepage: Shutterstock/ Claudiu Maxim