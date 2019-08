Corpul nostru isi regleaza singur temperatura. Atunci cand este frig afara, organismul intensifica circulatia la nivelul principalelor organe, pentru a le incalzi, ceea ce inseamna ca circulatia periferica (la extremitati) se reduce si apare senzatia de frig. Desi acest lucru este normal, exista si situatii in care senzatia de maini si picioare reci poate semnala aparitia unei afectiuni.

Cand circulatia sangelui este incetinita din alte motive decat cele uzuale, cand apar si alte simptome, precum schimbarea culorii degetelor sau cand vorbim despre persoane cu risc crescut de probleme circulatorii, este important sa ne asiguram intai ca extremitatile reci nu semnaleaza o problema mai grava. Iata care sunt problemele de sanatate care pot fi anuntate de senzatia constanta de maini si picioare reci:

Anemia

Persoanele care sufera de anemie au un nivel scazut al celulelor rosii din sange. Aceasta afectiune este cauzata de o deficienta de fier, asa ca celulele rosii din sange nu au suficienta hemoglobina, o proteina bogata in fier, pentru a transporta oxigenul de la plamani in restul corpului, ceea ce poate avea drept efect racirea extremitatilor. Niste analize simple de sange pot stabili imediat daca ai o deficienta de fier si daca esti anemica. Tratamentul presupune o dieta bogata in alimente care contin fier, iar medicul iti poate prescrie si niste suplimente alimentare cu acest mineral, pentru a restabili echilibrul organismului.

Bolile arteriale

Atunci cand arterele se ingusteaza sau nu mai functioneaza corect, fluxul sangvin spre picioare este redus. Exista mai multe tipuri de boli arteriale. Boala arteriala periferica afecteaza o treime dintre persoanele cu varste peste 50 de ani care sufera de diabet zaharat si poate cauza leziuni ale peretilor arterelor inferioare deja ingustate. Pe langa senzatia de maini si picioare reci, boala arteriala periferica mai are si alte simptome, cum ar fi durerea la nivelul picioarelor in timpul efortului fizic, senzatie de amorteala sau intepaturi in picioare sau aparitia unor leziuni sau inflamatii pe picioare, care se vindeca greu.

Pentru imbunatatirea circulatiei periferice, tanakan, extractul de Ginkgo biloba, poate fi de ajutor pentru a ameliora simptomele si a imbunatati circulatia sangelui la nivelul extremitatilor. Cunoscut si sub denumirea de „Arborele sfant al vietii”, Ginkgo biloba este originar din Asia si a fost folosit in medicina traditionala chinezeasca timp de sute de ani, gratie efectelor sale terapeutice.

Hipertensiunea primara pulmonara afecteaza arterele de la nivelul plamanilor si apare adeseori insotita si de alte simptome, precum dificultatile respiratorii, oboseala si ametelile. In general, bolile arteriale pot fi tratate cu mai multa eficienta daca sunt diagnosticate din timp, asa ca nu ezita sa mergi la medic daca ai aceste simptome.

Diabetul

Circulatia proasta la nivelul membrelor este unul dintre simptomele diabetului. In plus, afectiunea creste riscul aparitiei unor boli cardiovasculare ce contribuie la ingustarea arterelor, iar acest lucru poate exacerba senzatia de maini si picioare reci. De asemenea, leziunile nervilor periferici, in special ale celor de la nivelul membrelor inferioare, sunt o alta complicatie a diabetului, cauzata de nivelul ridicat de glucoza din sange, pe o perioada lunga de timp.

Hipotiroidismul

Hipotiroidismul apare atunci cand glanda tiroida nu este suficient de activa si nu secreta suficienti hormoni tiroidieni pentru a mentine functiile metabolice ale organismului. In general, hipotiroidismul este mai frecvent in randul femeilor, in special al celor de peste 60 de ani, iar senzatia de frig este unul dintre simptome. Alte simptome includ senzatia de oboseala constanta, durerile de la nivelul incheieturilor, pielea uscata, caderea parului si chiar depresia.

Hipotiroidismul poate fi diagnosticat cu ajutorul unor analize de sange, iar tratamentul obisnuit include administrarea unui supliment cu hormoni artificiali, care suplineste deficienta tiroidei.

Sindromul Raynaud

Sindromul Raynaud este o afectiune din cauza careia iti simti uneori degetele sau ale parti ale corpului amortite sau reci. Boala apare atunci cand arterele de la nivelul membrelor se ingusteaza, iar sangele nu mai circula la fel de usor prin ele. Un simptom frecvent asociat cu boala Raynaud este schimbarea culorii degetelor, care pot deveni uneori rosii, albe sau albastre. Cand circulatia revine la normal, degetele se pot umfla sau poti avea o senzatie de intepaturi sau furnicaturi in ele. Cauzele aparitiei acestei afectiuni nu sunt clare, insa tratamentul implica administrarea unor suplimente care sa sustina circulatia si sa largeasca vasele de sange, cu toate ca majoritatea celor care sufera de aceasta afectiune nu au intotdeauna nevoie neaparat de tratament.

