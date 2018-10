Peste tot în lume, conform Organizației Mondiale de Sănătate, un număr de aproximativ 253 de milioane de oameni suferă de orbire sau au deficiențe grave sau moderate de vedere. Vestea bună: mai mult de 75% din bolile sau afecțiunile oculare pot fi evitate sau tratate.

Pentru a atrage atenția asupra înțelegerii acestei statistici, sărbătorim Ziua Mondială a Vederii, an de an, în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie. Evenimentul pune în lumină importanța vederii și cum o putem proteja, iar anul acesta, are loc pe 11 octombrie, sub tema „Îngrijirea ochilor pretutindeni” („Eye Care Everywhere”).

Ziua Mondială a Vederii face parte din programul VISION 2020, inițiat de OMS (Organizația Mondială a Sănătății) și AIPO (Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii) și este o mișcare globală care are ca scop combaterea fenomenului de orbire prin reducerea de până la 25% a afecțiunilor de vedere evitabile până în anul 2019.

Ca să aflăm mai multe, am stat de vorbă cu medicul specialist oftalmolog Dr. Cristina Ciucă, de la Optica Medicală Videt.ro, care ne-a oferit informații despre statistici importante la nivel mondial despre vedere, care sunt cele mai comune cauze ale afecțiunilor oculare și ale orbirii, dar și ce măsuri putem lua pentru a le evita și a ne proteja ochii.

Statistici importante despre vedere la nivel global

Foto: Erica Smit /Shutterstock

Iată care sunt cele mai importante statistici la nivel mondial despre vedere, conform ultimelor date OMS:

253 de milioane de oameni au probleme oculare, dintre care 36 milioane suferă de orbire, iar 217 milioane au afecțiuni severe sau moderate ale vederii la distanță (miopia)

Dintre cei 253 de milioane, 124 milioane de oameni prezintă erori de refracție (miopia, hipermetropia, astigmatismul) necorectate, iar 65 de milioane se confruntă cu cataracta

Peste 75% din problemele de vedere pot fi evitate sau tratate

1 miliard de oameni suferă de afecțiuni de vedere la apropiere - doar din cauza faptului că nu au acces la o pereche de ochelari de vedere

89% din oamenii cu deficiențe de vedere trăiesc în țări cu o economie scăzută sau medie

Femeile sunt mai predispuse la probleme de vedere, având în vedere că 55% din persoanele care se confruntă cu afecțiuni sau boli oculare sunt femei

Numărul celor care suferă de deficiențe de vedere din cauza bolilor oculare infecțioase, cum este trachomul sau oncocercoza, s-a redus considerabil în ultimii 20 ani, datorită acțiunilor eficiente demarate de OMS.

Care sunt cele mai comune cauze ale afecțiunilor oculare și ale orbirii?

Cataracta și viciile de refracție necorectate provoacă aproape 75% din toate cazurile de deficiență a vederii la depărtare.

„La nivel mondial, cataracta continuă să rămână în vârful listei cauzelor de orbire, iar viciile de refracție necorectate sunt principală cauză a tulburărilor moderate sau severe de vedere la distanță”, ne dezvăluie dr. Cristina Ciucă.

Topul cauzelor de probleme de vedere și de orbire la nivel global:

1. Erorile de refracție necorectate - afectează percepția obiectelor la apropiere și la distanță. Cele mai întâlnite vicii de refracție sunt miopia, hipermetropia, astigmatismul și prezbiopia.

Viciile de refracție pot fi corectate prin purtarea de dioptrii corespunzătoare fiecărei afecțiuni în parte.

2. Cataracta - provoacă vederea în ceață sau sensibilitate la lumină puternică. Este întâlnită cel mai des la persoanele cu vârstă de peste 50 de ani, dar se poate dezvolta și la cele mai tinere.

Pentru vindecarea cataractei este recomandată intervenția chirurgicală. Netratată, în timp, poate duce la complicații grave sau chiar la pierderea totală a vederii.

3. Glaucomul - îngustează câmpul vizual și afectează treptat vederea, până la orbire, în cazul în care nu este tratat.

Glaucomul nu poate fi vindecat, ci doar încetinit prin tratamentul cu picături sau laser. În cazurile de glaucom agresiv, aceste metode nu funcționează, așa că medicul poate apela la o intervenție chirurgicală.

4. Degenerescența maculară legată de vârstă - duce la încețoșarea vederii, precum și la percepția greșită a culorilor și detaliilor. Această afecțiune este principala cauză de scădere a vederii la cei cu vârstă de peste 50 de ani.

Cel mai recomandat tratament în cazul degenerescenței maculare legate de vârstă este intervenția cu laser.

5. Opacitatea corneei - afectează vederea prin modificarea transparenței corneei. Bolile care pot fi asociate cu opacitatea corneei sunt cheratita, sindromul ochiului uscat, ulcerul corneei etc.

În funcție de bolile cu care este asociată, opacitatea corneei poate fi tratată cu medicamente sau cu ajutorul operației.

6. Retinopatia diabetică - este o complicație a diabetului zaharat care afectează retina, reducând astfel vederea.

Modul prin care poate fi tratată retinopatia diabetică este, de regulă, prin intervenție chirurgicală cu laser.