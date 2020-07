de psihoterapeut Constantin Cornea

Unele mame sau tați înflăcărați seamănă cu plugurile de zăpadă, ștergând orice obstacol din calea ce va fi încununată de succes a copilului lor, asigurându-se că acesta nu se va întâlni cu eșecul, frustrarea sau oportunitățile pierdute. New York Times

David McCullough Jr., profesor de liceu și autor al cărții: “You Are Not Special and Other Encouragements,”, este cel care a popularizat termenul de ”părinți plug de zăpadă” sau “snowplow”, atunci când a declarat pentru Times că acest termen îi desemnează pe acei părinți care cred că fac tot ceea ce trebuie pentru propriul copil, astfel încât acesta să nu se lovească de nicio vicisitudine a vieții. Tot în articolul din Times, se vorbește despre faptul că, în general, părinții “plug de zăpadă” sunt părinții privilegiați, cei care au bani sau conexiuni pentru a crea o seamă întreagă de avantaje pentru proprii copii.

Un sondaj realizat de New York Times și Morning Consult a constatat faptul că trei sferturi din părinții chestionați fac programri la medic sau chiar la frizer pentru copiii lor cu vârste între 18 și 28 de ani.

De asemenea, 11% au declarat că vor contacta angajatorul copilului dacă acesta le va crea probleme copilului.

16% dintre părinții ce au copii la facultate au recunoscut faptul că au sunat sau au dat mesaje copilului pentru a se asigura că acesta nu întârzie la examene sau la ore.

8% au contactat un profesor pentru a rezolva o problemă a copilului legată de notele acestuia sau alte probleme întâlnite de el

Am dat exemplele de mai sus pentru că, din păcate, la noi nu sunt studii legate de părinții “plug de zăpadă”.

Este lesne de înțeles faptul că un părinte ce are această problemă este invaziv în viață copilului, încercând să rezolve problemele acestuia încă înainte de a apărea acestea, dacă s-ar putea. Este acel părinte super grijuliu ce dorește să netezească calea copilului pentru ca acesta să nu se confrunte cu niciun fel de problemă.

De asemenea, mai vorbim și despre acei părinți care au putere financiară sau socială, ce fac lucrul acesta din două motive. În primul rând pentru că el, părintele, este “ceea ce este” și nimeni nu se poate atinge sau nu îi poate face rău propriului copil. Acești părinți își cresc copiii la umbra propriului orgoliu, vrând să demonstreze tuturor cine sunt și ce pot ei. Și abia apoi, dacă cumva se ivește o mică breșă în imensul orgoliu, putem spune că o face și pentru propriul copil.

