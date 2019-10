Comunicat de presa

Therme Bucuresti, cel mai mare centru de relaxare, wellness si entertainment, construit greenfield, din Europa, anunta singurul festival dedicat saunelor din Romania - Sauna Fest. Timp de 17 zile, in perioada 4 – 20 octombrie, peste 30 de maestri Aufguss cunoscuti la nivel international se vor reuni in cadrul cei mai grandioase editii Sauna Fest de pana acum, pentru a sustine un program intens de activitati si show-uri senzoriale.

Dupa o vara cu mai multe festivaluri si evenimente muzicale ca niciodata, Therme Bucuresti asteapta pasionatii de festivaluri la cel mai relaxant festival al toamnei, cu cel mai bun line-up pentru minte si trup de pana acum.

A 3-a editie Sauna Fest, cea mai ampla de pana acum, se va intinde pe o perioada de 17 zile si va reuni maestri Aufguss renumiti la nivel international, printre care: Lukasz Dluzniewski (Polonia), Lisa Christensen (Hawaii, SUA), Ivan Als (Danemarca), echipa Erding din Germania, Marussia Pulver (Elvetia), Frank Verhamme (Germania), echipa AufgussRoots, Izabela Zoladz – Polonia si Robert Heinevetter & Manuel Muller (Germania), alaturi de echipa de 13 Maestri Aufguss de la Therme Bucuresti, care va avea o serie de momente speciale, atat individual, cat si in echipa.

Sauna Fest se desfasoara in Elysium, zona de wellness din cadrul Therme Bucuresti cu saune tematice, piscina interioara panoramica cu zinc si seleniu, restaurant thailandez à la carte, cabine de masaj, terasa si spatii de relaxare. Cele 6 saune, fiecare cu tematica proprie (Bavaria, Alhambra, Provence, Holywood, Amazon, Himalaya) si temperaturi cuprinse intre 45 si 90 de grade Celsius, devin scena pe care vor performa Aufguss Meister-ii, ce promit experiente senzoriale si show-uri unice.

Ritualul Aufguss este creat de un Maestru care foloseste bulgari de gheata si combinatii de uleiuri esentiale naturale pentru a crea aburi. Prin miscarile ritmice ale prosopului, steagului sau evantaiului, Maestrul directioneaza aburul catre participantii la sauna, creand astfel o experienta senzoriala terapeutica.

Ritualul de a face sauna isi are originile in Antichitate, iar cel mai raspandit model este cel al saunei finlandeze, cu o vechime de peste 2000 de ani.

Beneficiile saunei asupra sanatatii au fost indelung studiate si dovedite. Printre acestea se numara relaxarea musculara intensa, avand ca efect calmarea durerilor musculare, dar si articulare, eliberarea de stres, imbunatatirea calitatii somnului si imbunatatirea performantelor cardiovasculare. Cercetarile medicale arata ca ritmul cardiac creste in timpul sedintelor intensive de sauna si coboara sub normal in faza de racorire. Astfel, sauna regulata antreneaza muschii inimii si imbunatateste ritmul cardiac.

Programul Sauna Fest 2019 include peste 500 de activitati unice, pe durata celor 17 zile de festival, toate incluse in tariful de acces. Programul complet si descrierea activitatilor sunt disponibile pe therme.ro.

Incepand cu 4 octombrie, Therme Bucuresti lanseaza si noul program de activitati pentru sezonul rece. Acesta va fi valabil pana in luna mai 2020 si cuprinde peste 30 de activitati si terapii in fiecare zi, de la sesiuni Aufguss si peeling, la programe de aqua gym, aqua fitness, core workout, yoga si pilates.