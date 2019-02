Tradiția de a dărui flori de Ziua Îndrăgostiților datează din secolul al XVII-lea, pe vremea domniei Regelui Charles al II-lea al Suediei. Totuși, în timpul unei expediții în Persia, acesta a descoperit o nouă artă: limbajul florilor. Acesta a dus curentul în Europa și ideea de a comunica prin intermediul florilor dăruite s-a răspândit rapid.

Anul acesta, Floria introduce o colecție spectaculoasă de flori și cadouri care transmit mesaje. Astfel, alături de nelipsiții trandafiri roșii, designerii florali propun frezii violet care vorbesc despre fidelitate, orhideele despre rafinament și eleganță, în timp ce calele vorbesc despre frumusețe.

Primele comenzi pentru această zi specială le primim din ianuarie, iar trandafirii sunt într-adevăr cei mai râvniți de Ziua Îndrăgostiților. Un florist curăță doar într-una dintre florăriile noastre 5.000 de trandafiri pentru această zi, față de o zi obișnuită, când folosim cam 300 de trandafiri. În ultimii ani am observat însă că mulți își doresc să iasă din tipar și preferă fie să alăture mai multe culori într-un buchet de trandafiri, fie să încerce combinații de soiuri, mai ales că sunt persoane care dăruiesc flori des și își doresc să surprindă de fiecare dată persoanele dragi, a declarat Marina Popescu, Director General Floria.

Flori și romantism la pachet

Și pentru că Ziua Îndrăgostiților este o zi aglomerată, Floria vine în ajutorul celor care își doresc să facă o surpriză persoanei iubite. Astfel, alături de flori, se pot comanda pachete speciale care conțin scrisori de dragoste, șampanie, ciocolată sau parfumuri. Răsfățul simțurilor poate fi însă completat și de experiențe deosebite cum ar fi un zbor cu elicopterul sau o ședință foto care să surprindă dragostea dintre parteneri.

Și în anii trecuți pachetele de Ziua Îndrăgostiților au fost apreciate, în special pentru că înseamnă să economisești timp – nu trebuie să mai alergi să cauți și un alt cadou pe lângă flori, iar livrarea se face în câteva ore. Cererea a crescut cu aproximativ 30% de la an la an, prin urmare am dezvoltat mai multe pachete care combină florile cu alte cadouri sau experiențe potrivite pentru a sărbători dragostea, a mai precizat Marina Popescu, Director General Floria.

Întreaga colecție de flori de Ziua Îndrăgostiților este disponibilă aici: https://floria.ro/flori-valentine-s-day/, iar pachetele speciale sunt disponibile aici: https://floria.ro/flori-cadouri-speciale/

Despre Floria

Floria.ro conduce în topul vânzărilor online de flori, împlinind anul acesta 8 ani de existență. Floria.ro a câștigat de cinci ori titlul “Florăria Anului” la Gala Premiilor e-Commerce și din mai 2015 este Furnizorul Oficial al Casei Regale a României pentru buchete și aranjamente.

Rețeaua de florării Floria cuprinde 4 florării în București, în Piața Dorobanți, bd. Ion Câmpineanu, AFI Cotroceni și Băneasa Shopping City, precum și o florărie în Ploiești.

Grupul Floria operează florăria online Floria.ro, rețeaua Florăriile Floria, precum și divizia Floria Projects. Divizia offline a Grupului demarează, pe lângă operarea florăriilor și gestionarea evenimentelor, proiecte peisagistice și în zona de vânzări en-gros.