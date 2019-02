Prima Colectie de rochii pictate manual accesorizate cu flori lucrate manual, Peacock in Bloom prezentata in premiera la Dubai, a atras privirile vizitatorilor la standul orgnaizat de catre Federatia Romana de Design Vestimentar si Accesorii, Romanian Fashion District, printre care si una dintre sotiile seicului din Dubai.

Peacock in Bloom este o colectie de rochii cu adevarat spectaculoase. La realizarea colectiei prezentata la Dubai, s-au folosit materialele deja consacrate pentru aceasta piata, precum tafta, organza, triplu voal si neopren, culori calde, solare astfel incat sa puna in evidenta frumusetea femeilor. O explozie florala care intregeste universul paunilor pictati manual pe fiecare rochie.Este o colectie unica, deosebita nu numai vizual, ci si in ceea ce priveste intreg procesul de creatie. La realizarea unei flori unice un artizan a petrecut 6 ore. La aceasta colectie au lucrand artizani din diferite colturi ale tarii.

“Peacock in Bloom este expresia curajului de a purta rochii unicat, a femeilor puternice si independente si reprezinta cursivitatea unei pasiuni ca urmare a cererii clientilor Flori de ie. Ne-am diversificat gama de produse in toti acesti patru ani, ne-am pliat dupa piata interna si cea internationala, am urmat curentul si uneori chiar am fost cu un pas inaintea lui. dar cel mai important aspect este ca am reusit sa sustinem si sa cream un curent de coagulare si promovare a artizanilor romani.”, a declarat Cristina Chiriac, fondator Flori de IE.

Din colectia de primvara- vara 2019 a brandului Flori de IE nu lipseste desigur, ia romaneasca. Noua colectie este izvorata din adancul sufletului si inspirata din portul popular nasaudean. “Initial am pornit de la margelele care se regasesc din belsug in portul popular din tinutul Nasaudului, apoi am ajuns la penele de paun care imbogatesc palariile si mai apoi am imbogatit rochiile cu accesorii florale, toate facut manual.”, povesteste Cristina Chiriac, fondator Flori de IE.

Dragostea pentru frumos este sarbatorita prin colectia de tricouri pentru el si ea. Tricourile sunt pictate manual si sunt un cadou perfect pentru orice ocazie, mai ales pentru Sfantul Valentin. Acestea vor fi disponibile in curand pe site-ul florideie.ro. Produsele Flori de IE sunt fabricate in Romania in atelierul Flori de IE si pastreaza cromatica si croiul modelului original, continuand astfel traditia romaneasca. Produsele se disting prin autenticitate, atentia pentru detalii, pasiunea pentru handmade, dar si cromatica deosebita realizata intr-o maniera moderna. Produsele sunt disponibile pe site-ul www.florideie.ro, in magazinul Molecule F din Promanda Mall si in showroom-ul Flori de IE din Bucuresti.