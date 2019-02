OMO crede in puterea jocului pentru a creste o generatie puternica si libera!

Comunicat de presa

OMO crede ca jocul este cea mai buna scoala pentru dezvoltarea copiilor si sustine jocul liber, cu cat mai putine restrictii, afara, acasa sau la scoala. Puterea Jocului este cea mai recenta campanie semnata de OMO, un manifest impotriva fricilor, a frustrarilor si a nesigurantelor si un pas inainte pentru o altfel de educatie, cea prin care copiii sa creasca independenti, creativi si curajosi, si nu ingraditi de restrictii.

„Nu te murdari”, „nu te juca”, „stai in banca ta”, „invata pe de rost” sunt cateva dintre restrictiile care ii impiedica pe copii sa se dezvolte si sa creasca neingradit de fricile, preconceptiile sau protectia exagerata a generatiei noastre, sa fie liberi si puternici, responsabili si siguri pe ei. PutereaJocului.ro este locul de intalnire pentru toti cei care cred in dezvoltare prin joc, pentru a descoperi si a construi impreuna un alt tip de educatie. Platforma ofera retete si articole dedicate parintilor si profesorilor si e o invitatie catre toti cei care vor sa se alature proiectului, sa impartaseasca ideile lor si sa construiasca o generatie a copiilor cu spirit liber, alaturi de OMO.

„OMO a sustinut dintotdeauna libertatea copiilor de a experimenta, de a descoperi si de a se murdari. Acum, trecem la nivelul urmator si lansam platforma Puterea Jocului pentru a oferi sfaturi concrete despre educatia si dezvoltarea copiilor prin joaca. Vrem sa aducem impreuna acei oameni care cred ca educatia nu trebuie sa incurajeze teama, invatatul pe de rost, ci libertatea de experimentare, creativitatea si curajul de a spune ce simti si ce gandesti. Ne dorim sa avem alaturi de noi cat mai multi parinti si profesori si, impreuna, sa ajutam la formarea unei generatii puternice si libere, care sa construiasca o lume mai buna”, a declarat Monica Tamas, Marketing Leader Home & Personal Care Unilever SCE.

Programul are deja alaturi sustinatori, atat profesori si psihologi, cat si institutii partenere. Obiectivul comun este de a aduce jocul in viata de zi cu zi, acasa, la scoala sau afara, si de a oferi solutii concrete pentru integrarea lui in viata copiilor, de la retete cat mai clare, la idei si sugestii pentru dezvoltarea unor abilitati anume, precum curaj, responsabilitate, imaginatie sau incredere.

Claudia Chiru, profesor pentru invatamantul primar la o scoala de stat din Bucuresti, este unul dintre ambasadorii Puterea Jocului si este dispusa sa impartaseasca cu alti profesori invatarea experientiala adaptata tuturor categoriilor de varste si retetele pe care le aplica la ore. Dupa un schimb de experienta la o institutie de invatamant din Oxford, Marea Britanie, ea s-a intors in Romania cu o viziune noua despre scoala si cu multe idei despre cum sa predea altfel.

„Pe cat de simplu este sa le spunem „nu” copiilor, pe atat de simplu este sa le spunem „da”. Pentru ca schimbarea vine in primul rand de la noi, profesori sau parinti, pentru a le da aripi elevilor si copiilor nostri, numai asa vor invata sa fie altfel. Sa nu ne ingradim perspectivele atunci cand lumea jocului e infinita, sa le oferim libertate copiilor atunci cand avem toate motivele si resursele sa facem asta. Puterea Jocului e un proiect minunat, plin de optimism si de speranta ca putem schimba ceva in mai bine si ma bucur sa stiu ca dorinta de schimbare in educatie ia acum o amploare mai mare prin intermediul acestei initiative”, a declarat Claudia Chiru.

Campania este promovata printr-un mix de canale integrate: TV, digital, PR si social media.

Mai multe informatii despre proiect, puteti gasi pe www.putereajocului.ro, platforma centrala a campaniei.