Jumatate dintre cei care au gasit o solutie in programele ALCOHELP se confruntau cu un consum problematic de alcool

Comunicat de presa

Peste 50% dintre persoanele care apeleaza la serviciile Alcohelp, singurul program din Romania pentru prevenirea si tratamentul abuzului de alcool, se confrunta cu un consum de alcool cel putin riscant, arata un studiu realizat de ALIAT (Alianta pentru Lupta impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor) care a vizat peste 5.000 de romani – beneficiari ai programelor asociatiei in ultimii 9 ani.

Bazat pe Testul AUDIT, un instrument stiintific de evaluare a consumului personal de alcool dezvoltat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si utilizat in peste 190 de tari, studiul demonstreaza importanta constientizarii si a preventiei consumului abuziv de alcool, precum si a programelor care sa vina in intampinarea celor care se confrunta cu astfel de probleme.

Potrivit studiului ALIAT, aproape jumatate dintre cei care au facut Testul AUDIT in cadrul programului Alcohelp au fost incadrati in categoria de consum nepericulos pentru sanatate, cu pana la 2 bauturi pe zi, in cazul barbatilor si cel mult 1 bautura pe zi, in cazul femeilor. Ceilalti respondenti au descoperit ca au un consum de alcool peste aceste limite (consum riscant, nociv sau extrem de nociv), punandu-si astfel sanatatea la risc.

In ceea ce priveste numarul de bauturi consumate la o ocazie, 72% dintre beneficiarii programului Alcohelp au consumat cel putin o data in viata peste 6 bauturi la o ocazie, ceea ce reprezinta limita peste care se considera un consum abuziv. Dintre acestia, 8% fac acest lucru zilnic, 17% saptamanal si 16% lunar. Tot printre beneficiarii programului Alcohelp, numarul mediu de ocazii de consum este mai mare in randul barbatilor, de 9,6 ocazii pe luna, la fel si numarul de bauturi consumate, acestia consumand in 3,4 ocazii pe luna (frecvent) peste 6 bauturi/ocazie.

Referitor la sentimentele asociate consumului de alcool, studiul arata ca peste jumatate dintre beneficiarii programului Alcohelp se simt vinovati dupa consumul abuziv. Pe de alta parte, 27% simt ca nu se pot opri din baut, iar 35% spun ca sunt incapabili sa-si indeplineasca sarcinile zilnice a doua zi dupa un episod de consum exagerat de alcool. Mai mult, 23% din persoane recunosc ca s-au ranit sau i-au ranit pe altii in urma abuzului de alcool, iar 40% spun ca au fost sfatuiti anterior sa reduca consumul, 28% chiar in ultimul an.

„Atat publicul larg, cat si specialistii in sanatate stiu cat este de dificil sa convingi o persoana cu un consum problematic de alcool sa apeleze la o forma de interventie care sa limiteze consecintele negative asociate acestuia. Studiul ne arata ca prin programul Alcohelp am reusit sa ajungem la un mare numar de oameni care aveau un consum riscant sau nociv de alcool. Am reusit asta prin masuri inovatoare si nestigmatizante, prin interventii in mediul online, unde anonimitatea este garantata, in spitale judetene, unde oamenii se interneaza pentru probleme diverse de sanatate si chiar la evenimente de strada sau in spatii recreative. Speram ca aceste rezultate extrem de promitatoare, care arata ca oamenii cu un consum problematic de alcool pot fi abordati precoce, inainte de a deveni dependenti sau de a se confrunta cu probleme grave de sanatate, sa contribuie la dezvoltarea de noi programe la nivel national, a explicat Dr. Eugen Hriscu, Director stiintific ALIAT si medic psihiatru la Clinica ALIAT din Bucuresti.

AUDIT-ul (Alcohol Use Disorder Identification Test) este un test de evaluare a consumului de alcool, care analizeaza, in cele 10 intrebari, cantitatea de alcool consumata intr-o zi obisnuita, dar si la ocazii speciale, frecventa de consum, precum si efectele tiparului de consum asupra fiecarei persoane. Dezvoltat de OMS in peste 20 de ani de cercetari la nivel international, Testul AUDIT este singurul instrument de evaluare a comportamentului de consum de alcool care ofera rezultate valide, indiferent de gen, varsta sau tara de apartenenta, fiind utilizat in peste 190 de tari din lume.

Despre ALCOHELP

Lansat in anul 2009 de catre organizatia ALIAT, cu sprijinul financiar al HEINEKEN Romania, programul Alcohelp este singurul din tara care inglobeaza mai multe tipuri de interventii in domeniul consumului problematic de alcool:

Aplicatia Alcohelp (disponibila in iOS si Android);

Linia Telefonica Alcoline 021.9335 – o linie telefonica unde specialisti si fosti dependenti ofera informatii cu privire la dependenta de alcool si serviciile disponibile;

Cortul de Chill – o interventie de reducere a riscurilor asociate abuzului de alcool derulata in Vama Veche;

Caravana Alcohelp- o interventie mobila, desfasurata in strada, unde publicul este invitat sa isi evalueze propriul consum de alcool folosind chestionarul AUDIT;

Centrele AlcoInfo din spitalele publice - puncte de detectie precoce a consumului problematic de alcool printre pacientii din 6 spitale judetene din tara;

Platforma online de tip e-health www.alcohelp.ro care ofera informatii si resurse de auto-ajutor pentru persoanele cu un consum problematic de alcool;

precum si activitati de prevenire in scoli.

Toate aceste interventii se bazeaza pe metodologia detectiei precoce si a interventiilor scurte in consumul riscant si nociv de alcool, dezvoltata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, interventii dovedite a reduce consumul problematic de alcool, cu costuri minime.

Despre Alianta pentru Lupta impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor (ALIAT)

ALIAT este o organizatie non-guvernamentala si non-profit, o asociatie de profesionisti in sanatate mintala (psihiatri, psihologi, asistenti sociali), fondata in 1993, care desfasoara activitati in domeniul prevenirii si tratamentului problemelor legate de consumul de alcool. in prezent, in ALIAT lucreaza peste 20 de specialisti angrenati in diverse proiecte de prevenire si tratament al abuzului si dependentei de substante.