Arte in Bucuresti 2018: cupluri, companioni, familii in artele plastice din Bucuresti

Comunicat de presa

Arte in Bucuresti 2018, eveniment organizat de Uniunea Artistilor Plastici din Romania si sustinut de Primaria Municipiului Bucuresti prin Expo Arte, va prezenta in luna decembrie o selectie de lucrari din creatia a peste 50 de artisti bucuresteni;

Curatorul editiei din acest an este Calin Stegerean, critic de arta si manager cultural;

Evenimentul se va desfasura intre 6 si 19 decembrie, in galeriile Uniunii Artistilor Plastici din Bucuresti si in alte spatii de expunere, unde accesul publicului va fi gratuit.

Proiectul Arte in Bucuresti este o initiativa menita sa faciliteze accesul la cultura si sa valorifice creatia artistica produsa in Capitala.

Creatiile unor familii de artisti, cupluri sau companioni in arta pe simeze

Tema expozitiei din cadrul Arte in Bucuresti 2018 a fost inspirata de amplele dezbateri care au animat societatea romaneasca in aceasta toamna pe tema familiei si a cuplului.

„Astfel, expozitia prezinta pentru prima data publicului creatiile artistice realizate de cupluri de artisti, impreuna sau individual, cele care au rezultat ca urmare a unor afinitati personale sau acelea care provin din familii de artisti, intinse uneori pe mai multe generatii. Desi la selectia lucrarilor s-a avut in vederea cea mai inalta calitate artistica, aceasta este o expozitie in primul rand despre autorii ei”, declara Calin Stegerean, curatorul Arte in Bucuresti 2018.

Astfel, la galeriile de arta Orizont, UNA Galeria, Galateca, Mobius Gallery - UnSpatiu, Lavacow si Caminul Artei vor putea fi vazute lucrari de:

Reka Dup si Darie Dup

Marian Zidaru – Victoria Zidaru

Olga Morarescu-Marginean - Viorel Marginean - Alexandru Marginean

Catalin Badarau

Bianca Mann

Scutaru Elena - Scutaru Marcel

Ion Nicodim - Ariana Nicodim

Giorgiana Cozma - Dumitru Cozma

Florentina Voichi

Mircea Roman

Ion Anghel - Gh. I Anghel

Ion Grigorescu - Ruxandra Grigorescu

Adela Petrescu

Marin Gherasim - Alina Gherasim - Amelia Gherasim

Cela Neamtu - Costin Neamtu - Lisandru Neamtu - Malin Neamtu

Ana Zoe Pop

Cristian Pentelescu

Aurel Vlad - Elena Vlad

Horea Pastina - Ovidiu Pastina

Adriana Blendea - Maria Blendea

Stefan Pelmus - Maria Pelmus- Bogdan Pelmus - Magda Pelmus - Theodor Pelmus

Dan Popovici - Radu Popovici

Cristiana Russu - Liviu Vladimir Russu

Constantin Blendea

Calin Dan

Iosif Kiraly

Silvia Radu

Vasile Gorduz

Inaugurarea acestui eveniment va avea loc in data de 6 decembrie, ora 16.00 la UNA Galeria, printr-o masa rotunda cu titlul „Amoruri si genealogii artistice”, la care vor participa criticii si istoricii de arta Ruxandra Garofeanu, Magda Carneci, Calin Stegerean si Ioana Marinescu.

Despre Arte in Bucuresti

Arte in Bucuresti are doua mize importante, culturala si educativa, ţintind sa fie un reper in dezvoltarea directiilor viitoare culturale. in fiecare an, Arte in Bucuresti a reusit sa aduca arta vizuala mai aproape de publicul larg.

Editia din 2016 a stat sub semnul generic „In – variabil” si a centrat resursele de creativitate pe explorarea micro – teritoriilor urbane, rezultate din fragmentarea structurala a orasului in care traim.

Conceptul editiei a VI-a, din 2015, a fost „Omul impotriva vieţii”, un proiect cu angajament social/politic declarat, un proiect manifest, cu caracter protestatar.

Expozitia ARTE in Bucuresti, a V-a editie, din 2014, a fost organizata in 4 galerii de arta si 6 spatii neconventionale, in perioada 4 – 25 septembrie.

Editia a IV-a, 11 septembrie – 9 octombrie 2013 a avut ca institutii partenere UAPR şi Primaria Municipiului Bucureşti, desfasurandu-se in spaţiul expoziţional al Filialei de pictura: Centrul Artelor Vizuale (CAV).

Mai multe despre eveniment: https://www.facebook.com/ArteinBucuresti/