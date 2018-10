Teatru interactiv pentru copii - Aventurile lui Habarnam și ale lui Stietot

Comunicat de presă

Duminică, 21 octombrie, începând cu ora 11:00 sunteti invitați cu mic cu mare la teatru! La Kokos Fun & Play începe seria punerii în scenă a uneia dintre cele mai iubite și citite cărți pentru cei mici, Aventurile lui Habarnam. Un spectacol interactiv adresat copiilor cu varsta intre 3 - 10 ani.

În Oraşul Florilor, locuitorii săi prichindei au nume care spun totul despre talentele, ocupaţiile şi firile lor: Ştietot, Pilulă, Şurubel şi Piuliţă, Zahar Zaharescu, Limonadă, Glonţişor, Acuarelă, Guzlă, Grăbilă, Dondănel, Tăcutul, Gogoaşă, Zăpăcilă, Posibil şi Probabil. Este clar că Habarnam nu ştie nimic! Degeaba încearcă să se facă muzicant, pictor, poet, şofer de curse. Dar transformarea lui începe să se petreacă odată cu plecarea într-o expediţie nemaipomenită în lumea prichindeilor, la capătul căreia Habarnam ştie chiar să şi citească!

In aceasta duminica, Habarnam care s-a saturat sa tot rada prichindeii de el, se hotaraste sa invete o meserie serioasa si il roaga pe Stietot sa-l ajute. Astfel incearca sa invete pe rand sa devina muzicant, pictor sau poet, dar intr-un final se dovedeste ca nu se prinde nici o meserie de el. Pentru ca Stietot ia promis ca-l va lua intr-o calatorie cu un balon zburator inventat de el, Habarnam la randul lui si cu acordul lui Stietot invita cativa prichindei din public sa-i insoteasca in aceasta calatorie.

Acestia se ridica cu balonul si incep sa zboare dar nu pentru mult timp; in timpul scurtei calatorii au loc tot felul de intamplari traznite. Intr-un final balonul incepe sa coboare spre pamant pregatindu-se de o prabusire, singurul care reuseste sa sara cu parasuta fiind Stietot. Aterizarea fortata are loc intr-un tinut nou unde erau numai prichindute. Habarnam se imprieteneste cu prichinduta Ochi Albastri careia ii castiga increderea cu laudarosenia si minciunile spuse.

Habarnam se reintalneste si cu ceilalti prichindei cu care a calatorit ,facand pe grozavul si comportandu-se ca un sef. Pentru ca toata lumea este teafara, acestia pregatesc o petrecere dar tocmai cand ideiile lui Habarnam au devenit din ce in ce mai traznite apare si Stietot.Habarnam recunoaste in cele din urma in fata prichindutelor ca a vrut sa se dea mare si ca a gresit, acesta fiind iertat de toata lumea cu conditia sa promita ca nu o sa mai spuna niciodata minciuni.

Spectacolele Aventurile lui Habarnam au o latura educativa. Fiecare episod promoveaza o serie de valori, precum adevarul, onestitatea, iubirea, prietenia, pe care copiii trebuie sa si le insuseasca si sa le urmeze. În cadrul spectacolului Aventurile lui Habarnam și ale lui Știetot copiii vor invata ca nu este bine sa ne laudam si sa umblam cu minciuni , iar prietenii sunt foarte importanti.

Spectacolul are durata de 45 minute, iar prețul lui bilet este de 50 lei (in preț este inclusă și o băutură pentru copil). Rezervările se pot face la numărul de telefon 0766.572.950 sau pe office@kokoss.ro. Părinții care nu doresc să participe la spectacol îi pot aștepta pe cei mici la Etajul 3, în zona dedicată adulților.

Kokos Fun&Play cel mai nou spatiu de joaca si de petreceri pentru copii si adulti din Bucuresti si Ilfov, a fost inaugurat in luna septembrie. Kokos Fun&Play este aliatul tau de nadejde atunci cand vrei sa ii surprinzi pe cei mici si cei mari si sa le organizezi cea mai frumoasa petrecere de aniversare sau atunci cand doresti sa petreci alaturi de familie si de prieteni un moment important din viata ta.

Mai multe detalii despre Kokos Fun&Play pe http://kokoss.ro/. Adresa locatiei: Bulevardul Pipera 43, Voluntari, Ilfov.