Teo, Vio si Costel revin la Sala Palatului!

Doamnelor si domnilor!! Urmeaza un anunt important pentru tara! Intr-o perioada a lucrurilor serioase, fara a face nota discordanta in societate, Teo, Vio si Costel au decis: emit 100% pareri! Vor sa inceapa anul 2019 pe post de analisti si nu oriunde, ci la Sala Palatului! Astfel, dupa ce anul acesta au inregistrat SOLD OUT si pentru ca au primit aplauze la scena deschisa dupa 2 ore de hohote de ras fara intrerupere, cei numiti dupa show “Gentlemenii stand-up-ului romanesc” isi tin promisiunea!

Pe 16 februarie 2019, la Sala Palatului incepand cu orele 20.00 cei trei revin in mega show-ul “100% pareri”!

Teo, Vio si Costel au decis sa opteze pentru luna februarie, la fel ca si in acest an, ca sa le poarte noroc. De fapt, ca sa se aniverseze din nou. Acum …. marcheaza 15 ani de cariera. Emotiilor de a reveni pe scena Salii Palatului li se adauga cele ale reintalnirii in aceasta locatie cu minunatul public pe care il iubesc de cand au inceput sa faca stand-up. Si ca sa fie pachetul complet, elementelor care le dau tensiunea sangelui peste cap li se adauga eterna dilema ca si la show-ul trecut: cu ce sa se imbrace…

Pana vor elucida misterul (sa speram ca o vor face din timp si nu chiar in dimineata lui 16 februarie 2019), cei 3 invita publicul doritor sa isi achizitioneze biletele puse in vanzare. Ca de obicei, nu fac nicio alta promisiune decat ca vor fi ei insisi!

Bilete:

Categoria 1 - 120 lei

Categoria 2 – 100 lei

Categoria 3 – 80 lei

Categoria 4 - 50 lei

Ele pot fi achizitionate prin: iabilet, Eventim, Myticket, Bilete.ro, Bilet.ro, Blt, Entertix

Despre artisti

Teo

Claudiu Teohari este unul dintre cei mai cunoscuti artisti de stand-up comedy din Romania si unul din veteranii acestui gen de spectacol. Cariera sa a inceput ca un hobby pe scena de la Cafe DeKo in 2004. Aici s-a nascut prietenia cu Vio si Costel, glumele, show-urile si publicul de stand up. Foarte rapid a aparut si notorietatea, materialele sale ajungand virale pe internet. Teo are o experienta remarcabila pe scena, incepand cu cea de club, pana la spectacole si turnee in tara, maratoane, special-uri de stand up cat si colaborari cu comedianti de afara. Subiectele sale de comedie sunt foarte diverse si bine documentate. De la natura umana la maruntisurile de zi cu zi, diseca automatismele de comportament, (stereotipiile) intr-un mod in care te face sa razi, dar sa si gandesti.

Vio

In formula de scena cu Teo si Costel, lui Vio ii place sa se descrie drept un Daddy Caddy al trupei de stand up. Face glume cinstite, il inspira pe Costel si este un barometru de umor pentru glumele colegilor sai. Daca rade Vio inseamna ca gluma e buna.

A inceput sa faca stand up in 2004 la Cafe Deko, pe vremea in care nu exista seara amatorilor pe motiv ca inca nu era nimeni profesionist. A fost inspirat sa faca asta atat de comedianti de afara, precum Eddie Izzard cat si de baietii care incepusera sa tina primele show-uri in cladirea Teatrului National. In cei zece ani de scena, cu spectacole atat in club cat si in tara, a contribut la amploarea pe care a prins-o fenomenul stand up comedy in Romania.

Costel

Unul dintre cei mai populari comedianti romani, Costel este absolvent al Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica. Face stand up comedy de mai bine de un deceniu alaturi de colegii sai de la fosta trupa Deko. De atunci asta este pasiunea, provocarea si meseria lui. Ca si stand-upper Costel este un povestitor si un fin observator al atitudinilor, dispozitiilor si preocuparilor umane, cit si un performer cu umor spumos si uneori absurd, care reuseste de fiecare data sa se apropie de public si sa-l surprinda.