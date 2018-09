Când berea și mâncarea au o relație specială, fiecare masă în oraș se transformă într-o experiență culinară deosebită. Astfel, Hanu’ Berarilor devine berărie gastronomică, iar Măcelaru’, Brutaru’ și Beraru’ sunt noii săi eroi. Din cele mai bune ingrediente gătite simplu, s-a născut noul meniu, în care fiecare preparat este gandit pentru a răsfăța simțurile. Brutaru’, Măcelaru’ și Beraru’ fac echipă pentru a asigura gusturi desăvârșite și mâncăruri ce te poarta in destinatii interesante, pentru care să revii de fiecare dată cu poftă și bună dispoziție.

Măcelaru’ este personajul din spatele Capitolului “Măcelărești” din meniu, o colecție de cărnuri cu tăieturi rare sau clasice, de cea mai bună calitate, gătite simplu pentru perfecțiunea gustului. Măcelaru’ este un maestru al satârului. El alege cele mai frumoase bucăți de carne, mezelurile fine și combinații delicioase pentru a asigura un meniu care alintă papilele gustative de fiecare data. Printre recomandările sale din meniul de toamnă se numără rața pe varză, coastele de porc, dar și umărul de vițel, delicioasa carne la garniță și o selecție de cârnați, toate pregătite după rețețe îndelung studiate.

Din brutărie, Brutaru’ zămislește o gamă de pâine excepțională– de la cea tradițională la bagheta franțuzească. Ca pe vremuri, cu talent și pasiune, coace zilnic pâine pufoasă și gustoasă, numai bună de însoțit cele mai delicioase preparate.

Beraru’, nicidecum cel din urmă din echipa Hanu’ Berarilor, știe cât de important este să găsești Berea potrivită pentru a profita din plin de preparatele comandate. De exemplu, știe că unui preparat din carne de vită i se pretează o bere închisă la culoare, în timp ce deserturile cu ciocolată sau cu migdale pot avea un cu totul alt gust asociate cu o blondă spumoasa. Beraru’ e cel care făurește Berea casei, dar și selecția de beri naționale demne de Han.

Echipa de eroi de la Hanu’ Berarilor a fost prezentată celor care trec pragul restaurantelor Hanu’ Berarilor cu ajutorul celebrului fotograf Alex Gâlmeanu. Acesta a surprins în imagini stilul celor trei, care invită la petrecere și delicii culinare. Fotografiile celor trei personaje îi întâmpină pe vizitatorii celor două restaurante Hanu’ Berarilor, precum și pe cei care vizitează pagina de Facebook https://www.facebook.com/hanuberarilor/ .

Cele două restaurante Hanu’ Berarilor sunt situate în conace boierești, monumente istorice reprezentative pentru arhitectura și istoria Micului Paris.

Hanu’ Berarilor Oprea Soare se află într-un conac boieresc, construit în stilul neoromânesc, atât de caracteristic şi de firesc spiritului interbelic al Bucureștiului.

A fost finalizat în anul 1914, iar în prezent este pe lista monumentelor istorice clasă A ale Bucureștiului.

Nicidecum mai prejos, Hanu’ Berarilor Elena Lupescu este fosta reşedinţă a marii iubiri a regelui Carol al II-lea, cea care avea să-i fie şi ultima soţie –Elena Lupescu. Casa dăinuie din anul 1900 şi este, de asemenea, monument istoric, cu o poveste fascinantă şi zbuciumată, în ton cu viaţa tumultoasă a oraşului pe care îl reprezintă.

Despre Grupul City Grill

Grupul City Grill este cel mai important jucator roman din industria restaurantelor. Fondat in 2004, Grupul City Grill opereaza in prezent 19 restaurante si cafenele sub brandurile Caru’ Cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescarus, Hanul Berarilor, Trattoria Buongiorno, City Grill si City Café.

Inca de la primul restaurant, Grupul City Grill a avut la baza ideea de a oferi clientilor un loc potrivit pentru a invita un partener de afaceri la masa, de a crea un loc de relaxare necesar in pauza de masa, cu familia sau cu prietenii. Prin restaurantele operate, Grupul City Grill se adreseaza clientului urban care obisnuieste sa-si petreaca timpul liber in oras si sa-si stabileasca inalnirile business sau personale la o cafea. Meniurile din restaurante sunt accesibile si variate, cu specific romanesc si international.