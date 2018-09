Se lanseaza RO SMART in Tara lui Andrei, competitia nationala de proiecte care schimba Romania prin tehnologie

comunicat de presa

Inscrierea proiectelor are loc in perioada 10 septembrie - 23 octombrie, pe site-ul www.taraluiandrei.ro, iar proiectele castigatoare pot primi finantari de pana la 45.000 euro fiecare, mentorat din partea angajatilor OMV Petrom si consultanta software pentru implementarea proiectelor din partea companiei Life Is Hard.

Initiatorii pot propune proiecte SMART in 8 domenii cheie pentru dezvoltarea sustenabila a Romaniei: educatie, infrastructura, sanatate, siguranta, transport, agricultura, energie si mediu. Solutiile inscrise pot urmari directii precum: eficientizarea consumului de resurse, imbunatatirea serviciilor publice, crearea unui cadru mai conectat intre cetateni - administratii publice, monitorizarea si gestionarea eficienta a datelor, cresterea calitatii vietii cetatenilor din comunitate.

“Continuam sa sustinem romanii cu initiativa, iar anul acesta, in competitia RO SMART in Tara lui Andrei, facem un pas in viitor si cautam idei inovatoare care pun tehnologia in slujba oamenilor. Vrem sa avem si in Romania comunitati sustenabile, care tin pasul cu evolutia tehnologiei. Asteptam sa ii cunoastem pe castigatorii RO SMART alaturi de care sa proiectam solutii pentru o Romanie SMART!”, a declarat Mona Nicolici, Manager Departament Sustenabilitate, OMV Petrom.

In competitie se pot inscrie organizatii neguvernamentale, institutii publice, autoritati ale administratiei publice locale sau unitati si institutii de invatamant din sistemul de stat din orice localitate din Romania. Persoanele fizice se pot inscrie in competitie in parteneriat cu una dintre entitatile mentionate anterior.

„Conceptul Smart City inseamna inovatie si tehnologie aduse in beneficiul oamenilor si il consideram o sursa si o resursa de dezvoltare pentru comunitatile din Romania. Suntem implicati in proiectul Alba Iulia smart city, contribuim activ la dezvoltarea conceptului Cluj Napoca brained city si, din aceasta toamna, sustinem - cu consultanta tehnica si suport pentru implementare - si proiectele cu componenta tehnologica RO SMART. Suntem cu totii parte din comunitati si ne bucuram sa contribuim cu expertiza noastra la acest demers de a construi pe termen lung”, considera Erik Barna, fondator si CEO al companiei LIFE IS HARD.

Proiectele vor fi evaluate prin vot public (20%) si jurizate de experti din domeniu (80%). In urma punctajului obtinut, maximum 25 de proiecte sunt selectate pentru a intra in etapa finala - pitching day. Pentru evaluarea proiectelor finaliste initiatorii vor sustine o prezentare a proiectului in fata juriului si vor raspunde intrebarilor acestuia. In urma prezentarii, juriul va reevalua proiectele ajunse in aceasta etapa si va fi stabilit clasamentul final.

RO SMART este noul format de anul acesta al competitiei nationale Idei din Tara lui Andrei, prin care OMV Petrom a sustinut pana acum 87 de proiecte pentru mediu, educatie si dezvoltare comunitara cu granturi de peste 900.000 de euro. Incepand cu editia 2017 au fost incurajate proiectele cu o componenta de inovatie cu ajutorul tehnologiei.

Mai multe detalii, pe www.taraluiandrei.ro, sectiunea Proiecte > RO SMART.