comunicat de presa

Ne asigurăm de mai multe ori că nu uităm s-o luăm cu noi când plecăm de acasă, o verificăm din nou când ajungem pe stradă, ne ia puțin panica atunci când nu o găsim înainte să intrăm la metrou, o suportăm cu greu când suntem la birou și de-abia așteptăm pauzele de aer, afară din clădire.

Masca e parte din viața noastră. Oriunde întoarcem capul pe stradă, indiferent unde am fi, chiar dacă oamenii și le-au dat puțin jos să respire, dar le țin sub bărbie sau prinse la mână, ca să și le pună la loc când vor intra, vedem o mare de măști, care e acolo ca să ne amintească pe ce lume trăim.

Oricât ne-am face chef de ce avem de făcut azi, oricât ne-am strădui să fim un pic mai optimiști și mai curajoși, măștile sunt mereu acolo să ne hrănească temerile și să contribuie la sentimentul de anxietate generalizată.

Pentru a atrage atenția asupra unei noi nevoi de îngrijire, impuse de noua realitate, FashionUp și Mercury360 lansează o mișcare dedicată sănătății emoționale, începând cu exprimarea liberă a stilului personal.

Într-o lume preocupată zi de zi de modalități de a avea grijă de sănătatea fizică, inițiativa “FashionUp your safety! Let your mask speak up” propune un mic pas spre o stare de spirit mai bună: a gândi masca nu doar ca mijloc de protecție, dar și ca accesoriu de fashion. Astfel, FashionUp și partenerii săi au produs o serie de măști stilizate, asortate cu outfit-uri de diverse stiluri. Aceste măști sunt create pentru a-ți da libertatea de a alege cum îți accesorizezi outfitul azi, pentru a fi purtate cu plăcere și pentru a le da un sentiment plăcut, de încurajare tacită și de speranță în ziua de mâine, și celor pe care îi întâlnești.

“Upgradarea constantă a alegerilor și rafinarea stilului personal sunt elemente care fac parte din ADN-ul brandului FashionUp. Într-o lume care s-a schimbat complet, și fashion-ul trebuie să se upgradeze, în așa fel încât să continue să ne dea libertatea de a ne exprima stilul personal. Prin alegerea unei măști care chiar să-ți placă și să te facă să te bucuri că porți mască azi, îți oferi nu doar libertatea de a respira în siguranță, dar îți lași și stilul să respire. Și asta nu poate fi decât un semn că începi să ai grijă și de sănătatea ta emoțională, de starea ta de bine de zi cu zi.”, a declarat Mira Anghelescu, COO FashionUp.

„Cei pasionați de fashion au nevoie să-și exprime stilul pentru a-și manifesta emoțiile, pentru a-și putea schimba, la nevoie, starea de spirit, prin alegerea outfit-ului potrivit, devenind mai veseli, mai energici, mai încrezători în propriile forțe. Oferindu-le șansa de a-și alege masca potrivită stilului lor, le deschidem calea spre un nou obicei sănătos, care trebuie dezvoltat în această perioadă - obiceiul de a avea grijă și de cum te simți, dar și de schimbul emoțional pe care îl ai cu alții - prin micile accesorii și prin micile gesturi pe care le ai la îndemână zi de zi.”, a declarat Mihaela Bourceanu (Client Service Director, Mercury360).

Campania este comunicată online, printr-un video manifesto, un concurs care încurajează propuneri de măști creative de la publicul larg și prin postări motivaționale cu măștile create de partenerii FashionUp.

