Un mic grup entuziast de arhitecți, ingineri și maeștri în arta cusutului au reconsiderat LUNA. S-au născut colecții care se „învârt” în jurul acestui astru, oferă energie bună și un look aparte.

„Ne-am strâns și am construit acest atelier cu dorința de a ne exprima și de a ne îmbrăca cu bucurie și umor!

LUNA, inspirația noastră, ne îndreaptă privirile către stradă: ferestrele, colțurile bordurilor, șinele de tramvai, strălucirea vitrinelor, dar mai ales chipurile oamenilor pe care se citesc visele lor, se reflectă în tot ceea ce facem. Suntem împreună într-o aventură! Haideți cu noi! Unde nu ajunge gândul, ajunge sufletul!”

Piese atemporale, foarte comode

Una-i Luna și-a propus să ofere inspirație tuturor celor cu pasiune pentru hainele frumoase și vor să reiterpreteze eleganța stilului urban. Așadar, oricine vrea să mizeze pe o ținută formată dintr-un pantalon într-o croială largă și o bluză cu un detaliu atipic, poate fi găsi exact ceea ce își dorește pe https://www.facebook.com/unailuna/

Alura disctretă oferită de piesele acestui brand este fascinantă. Light & Dark sunt bluzele armonie din colecția Visul unei Nopți de Vară, pe care le poți purta în ținute comode cu pantalonii Miezul Nopții sau cu cei Cavaler. De asemenea, veți descoperi Puck, cea mai nouă bluză a colecției Visul unei Nopți de Vară, din tricot de bumbac cu elastan, cu mâneci trei sferturi, terminație vie și volan cu două straturi, din tulle și din pânză de bumbac cu aplicație din dantelă. La fel de atrăgătoare este și Artemis Vânătoriță Lunară, bluza colecției Lunia, by Una-i-Luna din tricot cu mâneci trei sferturi, terminație vie și imprimeu cu grafică originală The Deep Sound of Space, pe care o poți purta cu pantalonii Rază de Lună. O altă propunere de top este Above the Moon, rochia asimetrică, din tricot de bumbac cu elastan, cu mâneci scurte, buzunare laterale, terminație vie și imprimeu fazele lunii.

Special concepuți pentru confortul suprem, pantalonii Una-i-Luna sunt realizați din in și tricot, denim și tricot, tricot simplu sau peliculizat. Sunt versatili, și îi poți purta cu talie înaltă sau pe solduri, în ținute casual de vară.

Printre ultimele creații râvnite de cele care iubesc brand-ul Una-i Luna, se numără bluza din colecția LUNIA, un proiect născut în colaborare cu Iulia Gorneanu, cu grafică de KayStarseeker, după o fotografie realizată de Kurt Hielsche din perioada interbelica.

