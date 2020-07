Stiam cu totii ca esarfele sunt un accesoriu versatil, dar anul acesta si-au instalat suprematia ca accesoriu stilistic pentru par, amintindu-ne cu nostalgie de moda anilor ’90. Le vedem purtate in variate moduri in anul 2020: integrate in impletituri (mai ales!), finisate cu funde simpatice sau noduri rasucite (tendinta principala a primaverii), decorate cu flori masive sau ace de par perlate, purtate drept bentite sau bandane si infasurate cu maiestrie prin diverse tehnici, feminine, sofisticate sau cat se poate de simple. Exista cate o posibilitate de a purta esarfele in par pentru orice preferinta, iata 20 de moduri si fotografii din care sa va inspirati: