Citiți despre semnificațiile numerologice ale zile magice de 05.05 (2020) în rândurile de mai jos:

Din punct de vedere calendaristic, ziua de 5 mai este cea de-a 125-a zi a anului conform calendarului gregorian, de fapt a 126-a zi atunci când ne aflăm în an bisect precum este anul în curs, 2020. Totodată, odată cu această zi putem spune că am ajuns la jumătatea primăverii în emisfera nordică și la jumătatea toamnei în emisfera sudică.

Mai mult, în calendarul creștin ortodox, pe 5 mai este prăznuită sfânta muceniță Irina, considerată o patroană a păcii, a înțelepciunii și a iubirii de adevăr și Dumnezeu. Este și ziua în care s-a născut Leopold al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman, Karl Marx (economist german), Henryk Sienkiewicz (laureat polonez al premiului Nobel), Dorothy Garrod (arheoloagă britanică), iar în Japonia și Coreea de Sud este sărbătorită Ziua Copiilor. Pentru Etiopia, ziua de 5 mai reprezintă Ziua Eliberării, iar în Republica Palau (țară insulară din Oceanul Pacific) în această zi sunt onorate Persoanele Vârstnice și ziua este dedicată lor.

05:05 - număr dublu sau în oglindă cu un mesaj puternic din partea universului

Dintr-o perspectivă numerologică însă, ziua de 5 mai are chiar și mai multe implicații și semnificații. Este cu siguranță ziua cea mai importantă a lunii din acest punct de vedere. În primul rând, dacă ne referim strict la segmentul zi-luna, avem în prim plan un număr oglindă sau o secvență angelică în care cea mai puternică vibrație este cea a numărului 5, pe care îl observăm repetându-se sau inversându-se în oglindă. În numerologie, 05:05 este considerat și ca fiind oră în oglindă (dacă o observați spre exemplu pe telefon, laptop, ceas) sau număr revers și nu se reduce de obicei. Se crede că este o secvență angelică, o sincronicitate, prin care universul dorește să îți transmită anumite mesaje.

Foto: By Microgen /Shutterstock

Iar dacă ne încăpățânăm totuși să îl reducem, vom obține cifra 1 prin reducere. 5+5=10, iar 10=1+0=1. Secvența numerologică 05:05 ne vorbește astfel și despre un ciclu personal pe care îl avem de traversat și pe care îl și finalizăm (1), culegând roadele eforturilor noastre. Avem de-a face și cu un mesaj al abundenței intr-o formă sau alta, al potentialui nelimitat și al găsirii fericirii sau al drumului care ne conduce către eul nostru adevărat. 1 este despre noi începuturi, despre reîntoarcerea către noi înșine și divinitate, despre unitatea din diversitate și manifestări, despre uniune, despre debutul acțiunii, despre trecerea de dincolo de 0 în mod concret. 1 este poate așadar numărul cel mai apropiat de divin, implicând fapta/acțiunea, orice putem face pentru noi și pentru ceilalți.

Pe de altă parte, dacă integrăm secvența zi-lună în contextul mai amplu și mai complex al anului (anul 2020), vom vedea alte superbe și neașteptate coincidențe numerologice, le puteți numi chiar sincronicități. Astfel, dacă facem un simplu calcul numerologic și reducem toate datele numerologice complete (5.5.2020), vom vedea că: 5 (ziua)+5 (luna) +2+0+2+0 (anul) =14, iar 14=1+4=5. Așadar, ne întoarcem iarăși în punctul zero, de fapt punctul cheie al vibrației numărului 5.

Unde dragoste e, totul e (și viață)!

Foto: By Mia Stendal /Shutterstock

Prin urmare, din orice perspectivă am privi lucrurile, un fapt este evident: energia lui 5 predomină în această perioada, dispune și predispune și are o puternică amprenta energetică în perioada imediat următoare. Ce înseamnă însă acest lucru? Înseamnă că multe zile, ba chiar săptămâni urmând datei de 5.05, ne vom află sub influența acestei vibrații și al acestui mesaj din partea universului. Este un mesaj de iubire și speranță din partea unei forțe mai mari și mai complexe decât noi, care dorește să ne spună că vom fi bine dacă nu am fost până acum.

Înseamnă că universul este de partea noastră, ne sprijină, ne susține și ne îndeamnă să evoluăm și să creștem. Înseamnă că suntem îndemnați din toți rărunchii noștri să îmbrățișăm viața așa cum este ea și să ne facem mai frumos prezentul. Înseamnă că pacea (atât interioară, cât și exterioară) trebuie să primeze în perioada următoare de timp indiferent de obstacole, circumstanțe sau cât de greu ne poate fi să o menținem. Înseamnă că suntem calăuziti de îngeri, divinitate și univers să iubim viața!

Numărul 5 este cunoscut ca fiind numărul umanității și al vitalității. Omul are 5 degete la o mână, 5 degete la un picior, 5 simțuri și 5 sisteme majore ale corpului. Tora cuprinde 5 cărți, în islam vorbim despre cei 5 stâlpi ai săi, pentagrama are 5 colțuri, iar David alege 5 pietre pentru a-l învinge pe Goliat. Să o celebrăm așadar și să ne pregătim drumul către noi experiențe acolo unde este cazul, să îi acceptăm diversitatea, complexitatea și neprevăzutul. Nu există un film mai bun sau un dolce far niente mai pregnant decât cel al propriei vieți și realități.

Vibrația numărului 5 presupune adaptabilitate, îndrăzneală, independența în modul în care gândim și acționăm, energie pentru a schimba lucrurile, mișcare, dinamism. Da, 5 atrage după el vântul schimbării, dar în același timp este important să canalizăm această energie în mod pozitiv și constructiv, și nu în extreme. Așadar, orice schimbări vom face în această perioadă, să le facem cu caclm, responsabilitate, după ce le-am rumegat bine. Orice începuturi în care intrăm, să le parcurgem cu mintea clară și inima deschisă. Ascultă-ți dorințele inimii, nu le reduce la tăcere, ci urmează-le și îndeplinește-le. Rând pe rând însă, nu pe toate odată, pentru a nu fi copleșit (și consumat) ulterior de propriul foc și energie.

Această vibrație numerologică vine la pachet și cu o creativitate debordantă, cu o energie extraordinară, aproape iesita din comun. 05:05 va fi și despre învățare și experiență sau despre învățarea prin experiență, iar ca să ajungem la armonie și echilibru vom nevoie de pace și răbdare.

Foto fr si main: By klss /Shutterstock

Vizionare placuta