Nevoia de a înțelege impactul pe care îl are răspândirea coronavirusului asupra turismului este în creștere, mai ales pentru cei care au concentrat principalele hobby-uri în jurul călătoriilor. Pentru a contribui la conturarea unei imagini mai clare, LuggageHero - rețeaua de găzduire a bagajelor în 40 de orașe din Europa și America de Nord - a pus împreună mărturii ale unora dintre cei mai relevanți bloggeri și specialiști din domeniul turismului , în paralel cu analizele cantitative pe care le derulează de la începutul restricțiilor. Printre ei se regăsesc și Marius și Andreea, echipa din spatele All4Travel , blogul românesc cu sfaturi pentru călătorii - în perioade mai favorabile escapadelor.

Realitatea e greu de acceptat

Perioada de adaptare la a nu mai ieși din casă decât atunci când este absolut necesar nu a fost ușoară pentru nimeni, iar Marius de la All4Travel nu face excepție: „ca să ne treacă timpul mai ușor, ne-am apucat să reorganizăm folderele cu imagini și am descoperit că avem o mulțime de fotografii din călătorii pe care nici nu am apucat să le vedem. Sau tot felul de detalii interesante în altele. Într-o altă zi am stat cu ochii ațintiți pe camere web de peste tot din lume.” Călătoriile în trecut pentru a rememora experiențele avute par să fie soluția de compromis pentru toată lumea în această perioadă, acest sfat fiind menționat de majoritatea călătorilor intervievați.

Pentru că în mod normal vacanțele noastre se concentrează pe a vedea locuri diverse, Daniel Krahn, CEO și fondator Urlaubsguru îndeamnă la a profita de această perioadă pentru a retrăi experiențe și prin prisma altor simțuri: „Putem găti feluri de mâncare pe care le-am descoperit cu plăcere în diferite țări sau să preparăm cocktailuri delicioase care să ne mențină amintirile proaspete”.

Totuși, pentru a da gândurilor o direcție mai productivă, cei mai mulți bloggeri din zona de turism au început să folosească timpul recent reorganizat pentru a pune la punct site-urile de care se ocupă, cu scopul de a fi mai pregătiți atunci când lumea va călători din nou. Articole despre călătorii din trecut, optimizări vizuale sau de funcționalitate, parteneriate noi (și împrospătarea celor vechi) sau doar rememorări ale experiențelor fără a avea un scop mai practic au primit alocări suplimentare de timp.

Foto: By Beatriz Vera /Shutterstock

Să ne concentrăm pe ziua de astăzi

Cei care au trăit ultimii ani într-o adaptare continuă, de la cazări diferite în jurul lumii și diverse meniuri la oameni și obiceiuri mai greu de asimilat, pot privi această experiență cu o oarecare detașare, iar cei mai mulți încearcă să le fie de ajutor și altora, prin comunitățile pe care le-au construit. Printre sfaturile bloggerilor de pretutindeni pentru a ușura adaptarea la noul stil de viață se regăsesc crearea și menținerea unei rutine zilnice și acceptarea lipsei productivității specifice unor timpuri „normale”.

Cei mai mulți afirmă că petrec mult mai mult timp pentru a rezolva unele sarcini decât înainte de această criză, dar sunt conștienți că nici resursele emoționale nu mai sunt aceleași, prin urmare și așteptările ar trebui să se modifice. „Principiul maratonului” este sugerat de Stefano, de la MEL365.com : „suntem în ultima parte dintr-un maraton și trebuie să ne concentrăm pe fiecare pas, apreciind efortul susținut de care dăm cu toții dovadă.”

„Rezistați tentației de a verifica știrile mai mult de o dată sau de două ori pe zi”, ne îndeamnă Lia și Jeremy de la Practical Wanderlust pentru a nu spori îngrijorările și necesitatea de a găsi soluții rapide la probleme complexe.

