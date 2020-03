Eram o copilă când l-am văzut pentru prima dată pe Iurie Darie la televizor dar țin minte că mi s-a părut un bărbat foarte frumos. Acum știu că am văzut dincolo de trăsăturile nobile ale chipului și zâmbetul șarmant, bunătatea și noblețea sufletului său care se regăsesc și în vorbele sale. Iată câteva dintre acestea care au rămas în memoria celor care l-au admirat.

Vorbe de duh de la actorul Iurie Darie

Am simţit întotdeauna că cel pe care îl etalez nu sunt eu. Cred că am să plec din lumea asta cu ceva şi am să mă nasc în altă lume.

Sunt un om cu conştiinţa trează că trăim într-o lume foarte ciudată, un om care a crezut în iubire şi pe care viaţa nu l-a dezamăgit.

E o misiune a mea să am dragoste de copii aşa cum avea şi mama mea, educatoare, şi tatăl meu, învăţător.

Nu sunt un visător. Sunt un cetăţean cu picioarele pe pământ, care visează din când în când şi care îşi mai foloseşte aripile şi imaginaţia din când în când.

O iubire vindecă pe alta.

Sunt parcă mai legat de biserică, de imaginea asta, că sunt un nimic dintr-un tot mai mare.

În zona asta, a copiilor, am trăit toată viaţa şi am fost foarte fericit.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt unul dintre favorizaţii sorţii care mai speră să fie fericiţi în continuare.

Eu cred în această perpetuare a generaţiilor şi, atunci când o să-mi vină rândul, o să fiu fericit să stau lângă mama mea, lângă tatăl meu, între prieteni şi lângă Anca.

Toate victoriile mele prețuiesc mai puțin decât o singură înfrângere.

Dezamăgirea e începutul sfârșitului.

Toți vorbiți la fel. Dar unii cred ce spun. Cuvintele sunt aceleași. Oamenii care le rostesc sunt alții.

Stați în pat ca niște popândăi și habar n-aveți ce frumos e afară.

Drumul unui învins nu-i niciodată bun.

Nu vezi că eu am dreptate și nu tu? Nu există două dreptăți, ci una singură! Și tu ai monopolul ei?

Dar, pentru numele lui Dumnezeu, ce sunt? Cine sunt? Nu știu. Ceva ce seamănă doar vag cu omul imaginat de mine.

Nu mai sunt cea de atunci. Au trecut ani. Tu nu mă vezi? Ești aceeași. Sau eu te văd cu ochii de atunci.

