Deschide o fereastra si este imposibil ca dintr-o curte vecina sau dintr-o gradinita din fata vreunui bloc sa nu iti zambeasca imbietor un ravisant copac de magnolie, cu florile sale in parg sau plesnind in floare de sanatate si frumos. Bucurestiul este inundat in aceasta perioada nu doar de zile gri spre negru, ci si de roz delicat si mov ca visele cele mai profunde, iar copacii de magnolie sunt mai des intalniti in orasele si curtile Romaniei decat presupunem noi. Chiar daca inimile noastre sunt greu incercate in aceasta primavara, natura isi revarsa binecuvantarile, alinandu-ne un pic ingrijorarile cu splendorile ei. Uitati-va la mine, ne spune ea, vom trece si peste asta, nimic nu este etern... Un copac de magnolie in floare este parca asemenea unei poezii care nu are nevoie de versuri. Tu ii stii cuvintele si parfumul parca dintotdeauna, ele sunt acolo inauntrul tau inca de primavara trecuta. Cateva flori de magnolii pentru voi, dragile noastre, o calatorie macar virtuala printre copacii de magnolie, asa ca sa ne destindem si incantam putin sufletul si cu delicateturi si minuni linistitoare de primavara si sa uitam, macar putin, de frici si vise rele.