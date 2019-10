Echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro a găsit orașele care au impresionat în anii anteriori cu spectacole de artificii organizate cu ocazia intrării în noul an. Indiferent dacă fondurile necesare au venit din partea statului respectiv sau comunitățile locale și-au unit eforturile, rezultatul a fost îmbucurător de fiecare dată.

Focurile de artificii fac parte din noaptea dintre ani în multe părți ale lumii, dar există locuri în care privitorii acestora rămân pur și simplu înmărmuriți de complexitatea lor. Iar atunci când un loc bine ales permite și un cadru perfect pentru fotografii, experiența devine una memorabilă.

Dubai

Foto: By Patryk Kosmider /Shutterstock

Orașul care iubește să depășească recorduri nu se lasă mai prejos nici în ceea ce privește spectacolele de lumini sau focuri de artificii. În anul 2015 a primit recunoașterea Guinness World Records pentru cele mai înalte focuri de artificii lansate de pe o clădire (Burj Khalifa), când au fost lansate 1.6 tone de artificii în mai puțin de 10 minute.

New York

Foto:By Zeynep Demir /Shutterstock

Times Square și bila celebră care cade din 1907 în ultimul minut din fiecare an (cu 2 excepții, pe timp de război) adună cel puțin 1 milion de turiști veniți din toate părțile lumii. După ultima secundă a anului artificii și confetti sunt lansate de pe clădirile din apropiere iar cuplurile prezente marchează începutul unui nou an printr-un lung sărut.

Sydney

Foto: By mroz /Shutterstock

Un alt milion dintre locuitorii planetei se află în apropierea Sydney Opera și Sydney Harbour pentru a se bucura de spectacolul grandios în noaptea de revelion. Fotografiile obișnuiesc să fie superbe, fapt pentru care mulți fotografi își ocupă locul din Grădina Botanică începând cu dimineața ultimei zile a anului, pentru a fi siguri că obțin cadrul perfect.

Reykjavik

Foto: By Palmi Gudmundsson /Shutterstock

Capitala Islandei nu finanțează focuri de artificii din banii publici, dar comunitatea locală reușește să compenseze în fiecare an. Locuitorii par o rețea foarte bine organizată care lansează materiale pirotehnice la miezul nopții, sau montează focuri de tabără în diferite locații - această tradiție a început ca un demers de a arde lucrurile de care doreau să scape înaintea intrării în noul an.

Hong Kong

Foto: By YIUCHEUNG /Shutterstock

Cei care vor petrece revelionul în Hong Kong ar trebui să renunțe la așteptările tipice pentru „cultura vestică”, pentru a face loc unei noi experiențe. Localnicii obișnuiesc să se plimbe liniștiți în ultima seară din an, pregătiți fiind cel mult pentru un picnic, fără să caute petreceri zgomotoase și elegante. Totuși, la miezul nopții pornește un spectacol de lumini și artificii corelate cu muzica ce creează o atmosferă specifică locului. Victoria Harbour este locul preferat de cei mai mulți admiratori de artificii, dar nici restaurantele de pe clădirile înalte nu sunt o opțiune de înlăturat.

Rio de Janeiro

Foto: By Photocarioca /Shutterstock

Una dintre cele mai mari petreceri de revelion din lume are loc în fiecare an pe plaja Copacabana din Rio, unde aproximativ 2 milioane de persoane se îmbracă în alb și dansează samba. Concertele, șampania, temperaturile perfecte (doar se află în mijlocul verii) atrag turiști din întreaga lume pentru noaptea care face trecerea către un an și mai bun.

Madeira

Foto: By jmanuelg /Shutterstock

Insula portugheză mai apropiată de Africa decât de Europa oferă un spectacol cu adevărat special în noaptea dintre ani. Portul Funchal găzduiește numeroase vase de croazieră care se aliniază pentru a oferi vizitatorilor posibilitatea de a admira artificiile care au adus recunoașterea Guinness World Records în 2006. Imaginile superbe pot fi fotografiate atât de pe vasele de croazieră cât și din Portul Funchal, iar cei mai mulți turiști aleg să petreacă întreaga vacanță de iarnă aici pentru că temperaturile sunt mult mai prietenoase decât în restul continentului, iar atmosfera este irepetabilă.

Foto fr si main: By yotin Pakthongchai /Shutterstock

Vizionare placuta