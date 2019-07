1. Râzi din toată inima.

Râsul este poate singurul lucru de pe lumea asta, în afară de recunoștință și iubire, care te face să te simți bine fără să aibă efecte adverse. Din contră, râsul îți pune la treabă mușchii abdominali și trimite o ploaie de endorfine în întreg corpul tău. Unde mai pui că este contagios și îi poate face bucuroși și pe alții din jurul tău.

Foto: By asife /Shutterstock

2. Iubește.

Cineva se întreba zilele trecute de ce plaja este atât de romantică? Adevărul este că un sărut pe plajă, la lumina lunii, cu sunetul valurilor pe fundal pare desprins din filme. Vara, cu căldura și lumina ei, este anotimpul iubirii. Vacanța ne permite să petrecem mai mult timp în inimă și să visăm. Chiar dacă nu ai un partener, iubește din toată inima. Ai atâta iubire de oferit și atât de multă lume are nevoie de iubirea ta. Familia, prietenii, animalul de companie, comunitatea, chiar și un străin. Iar într-o zi, nu prea îndepărtată, această iubire se va întoarce la tine sub chipul celui pe care îl visezi.

3. Călătorește în locuri necunoscute.

Foto: By Maria Savenko /Shutterstock

Marea Neagră nu este singurul loc în care poți călători weekened de weekend cât este vara de lungă. România este o țară binecuvântată, cu multe locuri minunate, multe dintre ele situate în apropierea marilor orașe. Nu lăsa traficul să îți stea în drum. Un bun prieten face săptămână de săptămână drumeții pe munte și, deși acestea implică trezit de dimineață și drumul până la destinație, este mai plin de energie ca niciodată. Timpul petrecut în natură și a face ce îți place nu dau niciodată greș.

4. Mergi la un festival.

Dacă nu ai fost niciodată la un festival-că e de teatru sau muzică, fă-o în această lună. Energia unui astfel de eveniment este electrizantă iar experiența, una despre care vei povesti zile la rând. Unde mai pui că ai ocazi să cunoști oameni noi, cu pasiuni comune, și să ieși din zona ta de confort.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto homepage: By Elena Yakusheva /Shutterstock

Vizionare placuta