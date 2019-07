Întrebările sunt instrumente puternice dacă știi cum să le utilizezi. Ele îți pot da cheile de care ai nevoie. Și nu refer la întrebările pe care le poți adresa altora ci la acelea pe care este foarte important să ți le adresezi ție însăți din când în când. Pentru că ele te pot ajuta să descoperi cine ești și cât de binecuvântată ești precum și ce anume dorești să faci cu viața ta.

Întrebările potrivite te pot ajuta să descoperi care este scopul tău real în viață, ce contează cel mai mult pentru tine și ce fel de viață dorești să trăiești. Fiind sinceră cu tine și dând răspunsuri reale la următoarele trei întrebări vei vedea mai ușor partea plină a paharului și vei găsi modalități la care nici nu te-ai gândit de a adăuga valoare nu doar propriei vieți, dar și a celor din jurul tău.

1. Am hrană în frigider și acoperiș deasupra capului?

Luăm de-a gata multe lucruri, inclusiv confortul vieții de zi cu zi de care mulți oameni de pe glob încă nu beneficiază. Atunci când conștientizezi că toate nevoile tale de bază sunt satisfăcute, că există oameni care nu ce pune pe masă, că în urmă cu câteva sute de ani, se murea de foame, vei vedea în sfârșit belșugul din viața ta și te vei simți mult mai bine.

2. Ce plus valoare voi aduce astăzi în viața mea și a celorlalți?

Cea mai mare parte a oamenilor este obsedată de ce anume primește de la ceilalți, de ce anume este mai bine pentru ei. Abordarea inversă, în care te întrebi ce anume vei dărui, pare păguboasă, dar nu este. Și asta pentru că Universul este construit în așa fel încât să reverse asupra noastră mai mult și mai mult din ceea ce dăruim.

3. Ce aleg astăzi, frica sau iubirea?

În fiecare zi faci o alegere.Faci o alegere de fiecare dată când îți direcționezi energia, conștient sau nu, către lucruri, gânduri, deciziile. Iar toate acestea sunt generate fie de frică, fie de iubire. Cu cât faci mai multe alegeri bazate pe iubire, cu atât sădești mai multă iubire în lume.

