Ralph Waldo Emerson (1803 -1882) este unul dintre cei mai importanti poeti, filozofi si eseisti americani ai secolului XIX, cel care a initiat miscarea transcendentalista si a promovat individualismul. Este celebru si pentru eseurile si discursurile sale, abilitatea sa de orator fiind indelung apreciata. Totodata, Ralph Emerson a militat prin intermediul cuvantarilor sale pentru abolirea sclaviei. Descoperiti cateva dintre cele mai profunde si adevarate ganduri si cuvinte ale sale:

30 de citate speciale de Ralph Emerson

1. Pentru fiecare minut in care esti manios, pierzi 60 de secunde de fericire.

2. Scopul vietii nu este sa fii fericit. Este acela de a fi de folos, de a fi cinstit, de a fi plin de compasiune si de a schimba ceva in lume prin faptul ca ai trait – si ai trait bine.

3. Trateaza un om asa cum este el si va ramane asa. Trateaza un om asa cum ar putea fi si va deveni astfel.

4. Scrie pe inima ta ca fiecare zi pe care o traiesti este cea mai buna zi a anului.

5. Oamenii nu par sa iti dea seama ca parerea lor despre lume este totodata o confesiune a caracterului lor.

6. Chiar daca calatorim in lumea intreaga pentru a gasi frumusete, trebuie sa o caram cu noi sau sa nu o mai gasim deloc.

7. Pentru fiecare lucru pe care l-ai ratat, ai castigat altceva si pentru fiecare lucru pe care il castigi, pierzi ceva.

8. Tot ce am vazut ma invata sa am incredere in Creator pentru tot ce nu am vazut.

9. Masura exacta a sanatatii mentale consta in dispozitia de a gasi ceva bun in toate.

10. Oamenii slabi cred in noroc. Cei puternici cred in cauza si efect.

11. Persoanele destinate sa se intalneasca se vor intalni aparent intamplator, dar exact cand trebuie.

12. Niciun lucru maret nu a fost vreodata realizat fara entuziasm.

13. Daca intalnim un om de cu un intelect deosebit, ar trebui sa il intrebam ce carti citeste.

14. Cultiva obiceiul de a fi recunoscator pentru fiecare lucru bun care ti se intampla si sa aduci multumiri continuu. Si fiindca toate lucrurile au contribuit la evolutia ta, ar trebui sa incluzi toate lucrurile atunci cand aduci recunostinta.

15. Sa fii tu insuti intr-o lume care incearca neincetat sa te schimbe este cea mai mare realizare.

16. Poti folosi orice limbaj doresti, niciodata nu poti spune altceva decat ceea ce esti.

17. Nevoia noastra majora in viata este cineva care sa ne faca sa realizam ceea ce putem.

18. Fiecare din noi vede in ceilalti ceea ce poarta in inima.

19. Caracterul este mai inalt decat intelectul. Un suflet mare va fi puternic ca sa traiasca, dar si puternic ca sa gandeasca.

20. Ce se afla in urma ta si ce se afla in fata ta palesc in fata a ceea ce se afla inauntrul tau.

21. Da tot ce ai mai bun din tine caci totul in viata ta iti apartine numai tie.

22. Cele mai multe umbre din viata noastra sunt cauzate de faptul ca stam in propria stralucire.

23. Ce este o buruiana? O planta ale carei virtuti nu au fost niciodata descoperite.

24. Nu fi sclavul propriului trecut – afunda-te in mari sublime, scufunda-te adanc si inoata departe ca sa te intorci cu un nou respect de sine, cu o noua putere si cu o experienta avansata care sa explice si sa treaca peste ce a fost.

25. La ce i-ar folosi unui om sa fie nemuritor daca nu stie sa isi foloseasca bine o jumatate de ora?

26. Cand te afli prea aproape de un munte, nu-i vezi inaltimea.

27. Norocul este o alta denumire pentru tenacitatea vointei.

28. De ce vorbesti atat de tare incat nu aud ceea ce spui?

29. Nu imi amintesc mai mult de cartile pe care le-am citit decat de mesele pe care le-am mancat. Si cu toate astea, ele sunt cele care m-au facut ceea ce sunt.

30. Singura cale sa ai un prieten este sa fii unul.

31. Vestea buna este ca momentul in care decizi ca ceea ce stii este mai important decat ceea ce ai fost invatat sa crezi este ca si cum ai schimbat vitezele in gasirea abundentei. Succesul vine din interior, nu din exterior.

Foto homepage:

Imagine de Giacomo Zanni de la Pixabay

Vizionare placuta