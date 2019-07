Daca ai sti cat am fugit de tine pana cand te-am intalnit (Nunta in cer - Mircea Eliade)

<

Suferim cand nu mai vrem iubire

decat sa mai ratacim in nestire

predestinati sa ne gasim...>>

Si dupa o vreme oamenii se hotarasc sa spuna DA. Un DA mare si incurajator, deschis, predestinat, asteptat, visat si acum....rasfrant in viata vie si intamplare, in juraminte rostite in fata oamenilor, in incrustarile cuvintelor pe cercuri rotitoare, menite a fi legate la inima prin degetul inelar, prin sfintirea si binecuvantarea timpului....6 ani...si ziua de azi.

Lasa-ma sa iti fiu eu- suna atat de de pregnant piesa lui Ray de la Montagne: let it be me. Oricand , oriunde, ACUM, MEREU. "Aici e tot ce avem"

Si cred ca stii cine este cand:

… Cineva devine cel langa care te simti acasa;

… Cineva e acel cineva langa care nebunia ta pare normalitate si poate urla in gura mare ca e de fapt simpla si pura SANATATE!

....langa acel Cineva e usurinta actiunilor ce devin curgatoare si spatiile goale, din zilele tacute, nu mai sunt ca alte dati, apasatoare.

Lasa sa iti fie aproape omul cu care povestile iti sunt asemanatoare!

Restul va fi drum de batucit si urme apasatoare de lasat, cu greutatea calcaiului gol. Surprize. Intemperii. Inopinari. Caderi, plecari, spatii… pentru ca relatia voastra sa poata creste, respira!

Dar nu asta intereseaza. Zilele se asaza, anii se mixeaza - conteaza inceputul si parcursul..."Sa va fiti noroc si binecuvantare unul celuilalt" spunea intr-o carte parintele Teofil Paraianu - e ceea ce si mie imi place sa va spun.

Eu ma pricep la cuvintele scrise, in primul rand. Asa ca marturia aceasta pe care m-ai rugat-o sa o transpun in speech, pentru ziua ce mare...a prins forme in urmele lasate pe hartie.

Exista o forta a cuplului. O putere a lui. In fiecare cuplu ce se formeaza. Exista un timp menit sa fie. Exista o poveste pentru fiecare.

Cred ca uneori e mai bine sa pastram tacerea. Oamenii spun mai mult decat se poate exprima in si prin cuvinte. Ii vezi, ii simti si intelegi dincolo de tot ce ti-ar putea povesti. Fiecare chip poarta o poveste- povestea de viata a unui om intercalata fulminant de perfect si impecabil de minunat cu chipul celuilalt om.

Urari vi se vor face multe. Oamenii vor plange la acest moment de fericire, de nostalgie, de implinire…. sprit de emotii… baleieri in trecutul comun, in amintiri si apoi reveniri la ziua de azi.

La final cu totii tacem. Asa ca ma opresc si eu aici, spunand doar atat: SA VA DATI SPATIU unul celuilalt!

