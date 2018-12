Legea Atracției: 9 greșeli pe care le facem și astfel Universul nu lucrează în favoarea noastră

Mai ales în această perioadă, când tragem linii și ne uitmă în urmă la ceea ce am reușit în ultimul an, ar trebui să devenim mai conștienți cu privire la ceea ce nu prea ne-a ieșit. Oare unde am greșit? Oare Universul de ce nu a contribuit pentru a ne ajuta în îndeplinirea dorințelor noastre? Oare de ce nu a funcționat Legea Atracției?

Iată câteva răspunsuri:

1. Legea atracției: Nu îți pierde răbdarea cu privire la ceea ce îți dorești

Nerăbdarea nu face decât ca lucrurile să nu se întâmple sau să le amâne. Universul manifestă ceea ce ne dorim doar atunci când suntem gata să primim. Nerăbdarea este o vibrație joasă care practic, oprește manifestarea, pentru că Universul lucrează cu energia iubirii. Iar iubirea înseamnă și acceptare, stare de curgere și absența tensiunii. Nu te încorda! Lasă-l pe Univers să lucreze în favoarea ta.

2. Legea atracției: Crezi în tine însuți și în Univers

Dacă tu nu crezi în legătură pe care o ai cu Universul, dacă tu nu crezi cu adevărat, de ce Universul ar manifesta ceva pentru tine? Trebuie să ai puterea de a crede. Atunci când ai încredere în tine, știi că meriți absolut tot ce este mai bun și că dorințele tale pot deveni realitate fiindcă tu meriți. Ești o fărâmă din Univers, faci parte din această țesătură imensă a vieții.

3. Legea atracției: Deschide-te față de toate posibilitățile

Universul lucrează pentru noi în moduri misterioase. Nu îți seta anumite așteptări. Lucrurile pe care ți le dorești se pot manifesta în felurite moduri. Deschizându-te față de toate posibilitățile, faci mai mult loc pentru că ceea ce îți dorești să se întâmple.

4. Legea atracției: Adu-ți recunoștința

Recunoștință față de ceea ce ai deja este instrumentul magic al manifestării. Nu intra în panică și nu te frustra, învață să vezi mai degrabă partea plină a paharului, fiind compasiv/a față de ceea ce te nemulțumește. De fapt, exercițiul gratitudinii e vindecător și atenuează sau chiar anulează total senzația de dezamăgire pe care o avem uneori. Adu mai multă recunoștință în viața ta, iar Universul îți va răspunde.

Înainte de a primi Abundența, trebuie să fim recunoscători.

