25 Citate de Rupi Kaur care te fac să ai încredere în tine, să te iubești mai mult, să conștientizezi că ești Extraordinară

Rupi Kaur este o poetă și scriitoare canadiană de origine indiană, extrem de populară pe internet și pe rețelele sociale, pe Instagram devenind o adevărată vedetă, “poeta insta” cum a fost numită. Tânăra în vârstă de 26 de ani este autoarea volumului intitulat “Lapte și miere” (2014), în care combină deopotrivă poezia cu proza și care a devenit best-seller New York Times, dar și a cărții “Soarele și florile ei” (2017).

Prin scrierile ei, Rupi Kaur abordează teme precum feminismul, iubirea de sine, iubirea, abuzul și suferința din dragoste și o face într-un mod sensibil și emoționant, ajungând la inimile a milioane de oameni. Autoarea pledează pentru iubirea de sine în toate formele ei și în abilitatea cuvântului “mic” de a ne exprima trăirile mari. Versurile sale scurte, lapidare, și cuvintele extrem de simple, fără înflorituri sau metafore, vorbesc despre emoțiile noastre fragmentate, dificile, cu care ne confruntăm în existența noastră.

Iată câteva dintre cele mai frumoase versuri și citate ale lui Rupi Kaur, cuvinte care ne împuternicesc, ne aduc aminte să iubim și să ne iubim mai mult, ne fac să fim mai buni, dar și să credem mai mult în noi înșine și în puterile infinite pe care le avem înăuntrul nostru:

Rupi Kaur: Cele mai frumoase versuri și citate

Dacă ai inima frântă/ și cineva te-a părăsit/ nu te întreba dacă ai fost/ îndeajuns/ problema a fost/ că ai fost atât de îndeajuns /că nu și-a mai ajuns.

Cum te iubești pe tine însuți/ este cum îi înveți pe ceilalți/ să te iubească.

Foto: Nikki Zalewski /Shutterstock

Poate că nu ai fost prima mea iubire/ dar ai fost iubirea care a făcut/ celelalte iubiri/ irelevante.

Nu am plecat fiindcă/ am încetat să te iubesc/ am plecat deoarece cu cât mai mult stăteam/ cu atât mai puțin/ mă iubeam pe mine însumi.

Vreau să îmi cer iertare tuturor femeilor/ pe care le-am numit frumoase/ înainte de a le numi inteligente sau curajoase/ Îmi pare rău că am făcut să pară ca și cum/ ceva atât de simplu cu care te-ai născut/ este cel mai special lucru cu care trebuie să te mândrești/ când de fapt spiritul tău a zdrobit munți/ De acum încolo o să spun lucruri precum ‘ești puternică’/ sau ‘ești extraordinară’/ nu fiindcă nu cred că nu ești frumoasă/ ci fiindcă ești cu mult mai mult decât asta

Nu căută vindecarea/ la picioarele/ celor care te-au frânt.

Ai plecat/ și totuși tot te-am vrut/ cu toate acestea merităm pe cineva/ care era dispus să rămână.

Nu aveau nicio idee cum este/ să îți pierzi sentimentul de acasă/ cu riscul de a nu-l mai regăsi niciodată/ să ai întreaga ta viață/ împărțită între două ținuturi/ și să devii podurile dintre două țări – emigrant.

Cel potrivit ție/ nu îți stă în cale/ îți face loc/ ca tu să pășești mai departe

Ca să te vindeci/ trebuie să duci la rădăcina rănii/ și să o săruți în totalitate.

Ai încredere în corpul tău/ reacționează la bine și rău/ mai bine decât o face mintea ta.

Lumea/ îți oferă/ atât de multă durere/ și iată-te aici/ făcând aur din ea/ nu există nimic mai pur decât asta

Dă-i drumul/ lasă să plece/ lasă să se întâmple/ nimic/ din această lume/

nu ți-a fost promis și/ nici nu ți-a aparținut/ oricum/ tot ceea ce ai ești tu însuți.

Trebuie/ să îți dorești să îți petreci/ restul vieții/ cu tine însuți/ mai întâi.

Oamenii spun lucruri/ care te sfâșie în jumătate/ dar tu deții puterea/ de a nu le transforma cuvintele în cuțite/ cu care să te tai.

Dacă te-ai născut/ cu slăbiciunea de a cădea/ sigur te-ai născut/ și cu puterea de a te ridica.

Dragostea nu este crudă/ noi suntem cruzi/ dragostea nu este un joc/ noi am făcut un joc/ din dragoste.

Care este cea mai mare lecție pe care ar trebui să o învețe o femeie?

că încă din prima zi/ ea a avut tot ce îi trebuia în interiorul ei/ lumea este cea care a convins-o că nu avea.

De fiecare dată/ când îi spui fiicei tale/ că țipi la ea/ din dragoste/ o înveți să confunde/ mânia cu bunătate/ ceea ce pare o idee bună/ până când ea ajunge să/ aibă încredere în bărbați care o rănesc/ fiindcă seamănă atât de bine/ cu tine.

De multe ori/ suntem mânioși/ pe alți oameni/ fiindcă nu au făcut ceea ce/ trebuia ca noi să fi făcut/ pentru noi înșine.

Întrebi/ dacă putem fi încă/ prieteni/ îți explic ca/ o albină/ nu visează/ să sărute/ gura unei flori/ ca apoi să se mulțumească/ cu frunzele sale.

Aș fi putut fi/ orice pe această lume/ dar eu am vrut/ să fiu a lui.

Dacă nu sunt dragostea/ vieții tale/ o să fiu în schimb/ pierderea vieții tale.

Modul în care vorbești de tine/ modul în care te degradezi pe tine/ în micime/ este abuz.

Erai dragon cu mult înainte/ ca el să vină și să îți spună/ că poți să zbori/ vei rămâne un dragon/ mult timp după ce el a plecat.

Foto homepage: KieferPix /Shutterstock