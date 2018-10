Ziua onomastica - 3 motive pentru a trimite flori sarbatoritelor

Daca lucrezi intr-un mediu alert, cu deadline-uri scurte, cu siguranta resimti nevoia de mai mult timp liber. Abia daca apuci sa-ti dedici timp tie, iar cand reusesti sa gasesti cateva momente pentru a-ti suna parintii sau bunicii esti apostrofat ca i-ai uitat.

Ziua onomastica, fie a sotiei, a iubitei, a mamei, a surorii, a bunicii sau chiar a uneia dintre cele mai importante cliente din portofoliul firmei tale nu poate trece neobservata.

O florarie online in Bucuresti reuseste sa te scoata din impas, atunci cand vrei sa transmiti urarea de la multi ani si gestul tau de apreciere cu ocazia zilei onomastice, femeilor importante din viata ta.

Luna noiembrie are doua mari sarbatori, Sfintii Mihail si Gavril pe data de 8 si Sfantul Andrei in ultima zi, pe 30. Mihaela, Gabriela, Andreea sarbatoresc, iar la scurt timp, pe 6 decembrie si Nicoleta.

Zilele onomastice sunt numeroase de-a lungul unui an, prin urmare este bine sa ai un plan bine pus la punct, astfel incat sa eviti traficul, timpul consumat prin magazine sau mai grav, sa uiti sa transmiti urarea de la multi ani.

Asa cum precizam, asul tau din maneca este o florarie online. Iata mai jos 3 motive pentru care sa alegi sa trimiti flori sarbatoritelor.

Florile, un cadou 100% potrivit

Esti foarte aproape sa inchei un contract si astepti momentul in care sa sarbatoresti succesul? Astazi este chiar ziua onomastica a persoanei cu putere de decizie si vrei sa mai pui o caramida la procesul tau de vanzare? Atunci comanda un frumos aranjament floral online, cu ajutorul caruia sa ii urezi la multi ani. Este cadoul potrivit, indiferent de preferintele ei in materie de parfumuri, dulciuri. Florile sunt cadoul cu care nu dai gres.

Vrei sa iti surprinzi placut sotia? Cu atat mai mult daca stii ca diseara stai peste program si nu vei putea sa iesiti la restaurant, trimite-i la birou un buchet de flori. Toate colegele o vor invidia, iar ea se va simti magulita.

Impresie maxima, efort minim

Ai fost pus adesea in dificultatea de a cauta cadoul potrivit? Ti s-a intamplat sa faci eforturi uriase, iar ea sa zambeasca politicos la primirea cadoului, dandu-ti seama ca nu ai ales ceva pe placul ei?

Un aranjament floral realizat de specialistii unei florarii online reusesc sa aduca zambetul si buna dispozitie pe chipul oricarei femei. In plus, tu economisesti timp semnificativ. Alegi buchetul dorit din fata calculatorului, de pe tableta sau telefon, asadar chiar daca esti pe drum sau ai cateva momente libere inaintea unei intalniri de business. Dureaza cateva zeci de secunde sa dai o comanda online, iar efectul este garantat. Merita, nu-i asa?

Florile - ideale, fie ca sunt primite la job sau acasa

Fie ca vrei sa trimiti buchetul de flori la serviciul ei sau acasa, fii sigur ca aranjamentul se va integra minunat, indiferent de spatiu.

Un birou, un living, o bucatarie pot capata imediat un aspect luminos, vesel, datorita unui buchet de flori plin de culoare si mireasma.

Aranjamentele florale sunt ingenioase, in suporturi frumoase, iar modelele din care poti alege extrem de variate. In plus, transmit multa emotie, caldura si fac ziua mai frumoasa persoanei care le primeste.

Un buchet de flori este cadoul perfect pentru ziua onomastica, prin urmare il poti alege si trimite prin intermediul unei florarii online. Tu vei economisi timp si nu iti vei mai consuma energia. Florile proaspete vor face persoana sa zambeasca si sunt ideale daca nu stii ce isi doreste sa primeasca sarbatorita.

Foto homepage: Pexels