Această fobie se manifestă prin stări de anxietate în fața situației de fi obligată să te prezinți la un medic pentru un diagnostic.

Aici nu vorbim despre o vizită la dentist, unde te temi să nu te doară lucrarea pentru un nou implant dentar, ci despre frica profundă față de medici și mediul unui spital. Dacă te regăsești în acest tipar, trebuie în primul rând să știi că nu ești singura persoană.

Potrivit lui David Yusko, directorul la University of Pennsylvania's Center for the Treatment and Study of Anxiety, această formă de anxietate se regăsește în prezent în aproximativ 3 procente din populația globală. În același timp, un studiu publicat în US National Library of Medicine, din cadrul National Institutes of Health, arată faptul că o treime din persoanele care se tem de doctori în prezent suferă de această formă de anxietate din cauza experiențelor anterioare.

4 trucuri utile care te vor ajuta să scapi de frica de doctor:

1. Documentează-te în prealabil despre spitalul în care urmează să intri

Dacă știi că urmează să mergi la un spital sau o clinică medicală, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te documentezi despre spațiul de acolo, ce medici lucrează, care este istoricul lor, ce tip de echipamente medicale folosesc, cât de numeros este personalul și ce spun alți pacienți care au vizitat locul respectiv în ultima jumătate de an.

Anxietatea tinde de multe ori să umbrească firul logic, motiv pentru care tu trebuie să cauți date și argumente solide care să te facă să ai încredere în medicii și personalul medical cu care te vei întâlni ca să-ți clarifici problemele de sănătate. Atunci când teama va reapărea, o vei putea combate cu argumentele logice.

2. Caută un istoric al medicului cu care urmează să te întâlnești

Dincolo de clinică și personal, o relație mult mai apropiată o ai de obicei cu medicul care te va consulta. De aceea, pentru liniștea ta, este important să cauți mai multe informații despre acesta. Foarte multe instituții sanitare oferă informații despre medicii lor, de la studii, experiență acumulată, specializare, poți vedea fotografii și poți afla date utile care te pot ajuta să combați teama.

3. O idee pe care nu trebuie să o uiți niciodată, atunci când îți este teamă

Sănătatea este de fiecare dată pe primul loc. Acesta este cel mai important lucru de care trebuie să fii conștientă atunci când frica începe să se instaleze. Chiar dacă o experiență din copilărie stă la baza fricii tale, cel mai bun ajutor pe care îl poți primi, atât din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere psihologic este tot la un specialist în domeniu.

4. Fă totul din scurt

Dacă acuzi o problemă medicală, fă tot posibilul să îți faci programare la medic pentru a doua zi sau cât mai curând posibil. Acest lucru este util ca să nu îți dea timp să te răzgândești sau să te sperii. Înainte să intri la medic, în salonul de așteptare, ar fi indicat să ai la tine o carte sau chiar și un joc de cuvinte ca să îți iei mintea de la lucrurile care te apasă.

