Aspectul tern, obosit al tenului este o problema intalnita frecvent mai ales dupa varsta de 30 de ani, fiind rezultatul excesului de celule moarte care se acumuleaza pe suprafata pielii. Domnul doctor Laurentiu Vladau, dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca aceasta problema poate fi rezolvata cu ajutorul unui terapiei "vampir" sau PRP (Platelet rich plasma), un tratament revolutionar care foloseste proprietatile trombocitelor din sangelepacientului pentru a trata primele semne ale imbatranirii pielii.

Pe masura ce pielea se maturizeaza, capacitatea sa de reinnoire celulara incetineste, fluxul de sange si oxigenarea celulara sunt reduse, ceea ce favorizeaza acumularea de celule moarte la suprafata.

"Culoarea rozalie a tenului, aspectul proaspat si elasticitatea se estompeaza, pielea pierzand luminozitatea naturala din cauza uscarii, a celulelor deteriorate sau a ritmului lent de reinnoire celulara. Pe langa inaintea in varsta, alti factori mai pot afecta aspectul tenului: aerul uscat, temperaturile prea scazute sau prea ridicate, stresul, lipsa somnului, obiceiurile nocive precum consumul in exces de alcool, cofeina si zahar sau o alimentatie saraca in vitamine, minerale si antioxidanti", explica specialistul dermatolog.

Terapia ''vampir" – ce este si ce beneficii aduce pentru piele

Facuta celebra de vedetele de la Hollywood, terapia "vampir" sau PRP (Platelet rich plasma) este recunoscuta datorita eficientei in ameliorarea semnelor imbatranirii, reducerea cicatricilor cauzate de acnee sau chiar a celulitei.

"Tratamentul consta in extragerea trombocitelor din sangele pacientului, pentru a trata ulterior prin microinjectii multiplezonele cu probleme ale pielii. Procedura incepe prin recoltarea de sange venos, urmata de prelucrarea lui in eprubete speciale si izolarea plasmei si a plachetelor sangvine cu rolul de a fi folosite pentru tratament. Plachetele sau trombocitele au rolul de a stimula procese fiziologice, cum ar fi productia de colagen, factori de crestere a parului, si totodata imbunatatesc microvascularizatia si dau semnale regeneratoare celulor si tesuturilor din zonele injectate. Se obtine o piele vizibil intinerita, luminoasa si cu un aspect uniform", explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

