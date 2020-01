Atunci cand cumpara un parfum, cele mai multe dintre noi se ghideaza dupa miros. Ne dorim o aroma care sa reziste pe tot parcursul zilei, sa se potriveasca cu personalitatea noastra si cu momentul in care il folosim, sa nu lase pete inestetice pe haine si sa nu provoace alergii. Un parfum de calitate inglobeaza toti acesti factori. Atunci cand producatorii nu fac rabat de la calitatea ingredientelor folosite, acest lucru se reflecta din plin si in calitatea produsului final. De aceea, daca vrei sa te asiguri ca parfumul pe care ti-l doresti este unul bun, nu doar unul scump, iata care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii:

Cum evalueaza parfumierii un parfum

Parfumierii au in vedere mai multe lucruri atunci cand miros o aroma:

Calitatea parfumului

Cat de pur este mirosul?

Cat de bine se combina notele intre ele?

Cat de complexe sunt notele parfumului?

Cum rezista mirosul in timp? Cum se schimba pe parcursul zilei, avand in vedere ca unele parfumuri ies in evidenta tocmai prin faptul ca mirosul lor nu se modifica deloc.

Originalitatea parfumului

Unele parfumuri se deosebesc prin aromele lor surprinzatoare, care nu seamana cu niciun altul. De exemplu, parfumurile Burberry sunt cautate datorita mirosurilor inconfundabile, dar care nu amintesc de alte arome disponibile pe piata. Cu siguranta, ai observat adeseori ca unele parfumuri au mirosuri similare si ca uneori iti poate fi greu sa faci diferenta intre ele. Iar daca un parfum nu te face sa te simti speciala sau nu are un miros pe care sa il simti ca fiind al tau, nu are rost sa investesti in el.

Puterea aromei

Indiferent cat de bine ar mirosi un parfum, daca, odata aplicat, aroma lui abia se simte, ce rost are sa il utilizezi? Exista numeroase parfumuri ale caror mirosuri par sa se evapore aproape instantaneu, in timp ce altele rezista doar 1-2 ore. Puterea aromei unui parfum este evaluata din doua puncte de vedere: intensitatea si modul in care te invaluie.

Intensitatea este remarcata mai ales in cazul parfumurilor cu puternice note citrice. Acestea sunt usor de recunoscut si suficient de intepatoare incat sa reziste un timp mai indelungat pe piele. Si notele orientale, precum cele florale, de santal sau ambra, in combinatia ideala, se simt destul de puternic incat sa devina usor de perceput atat de catre persoana care poarta parfumul, cat si de catre cei din jur.

Modul in care te invaluie parfumul este evident in cazul aromelor de vanilie, de exemplu. Vanilia are un miros puternic, dar bogat si cald, care nu este intepator. Unele persoane prefera parfumurile mai subtile, in timp ce altele adora aromele puternice, care se simt imediat.

Longevitatea parfumului

De regula, cat de mult rezista mirosul unui parfum depinde de concentratiile ingredientelor. Astfel, sprayurile de corp si after shave-ul contin intre 1-3% ulei pur de parfum, apa de colonie contine 2-6% ulei de parfum, apa de toaleta are de obicei o concentratie de 10% sau intre 5 si 15%, apa de parfum are o concentratie de 10-20%, de regula 15%, in timp ce extractul de parfum are cea mai mare concentratie, care poate ajunge pana la 40%. Cu cat este mai mare concentratia, cu atat mirosul parfumului va dura mai mult timp.

Apoi, durata mirosului mai este influentata si de modul in care a fost creat parfumul respectiv. Cele cu mai multe note de baza sunt mai rezistente, in timp ce acelea care se bazeaza mai mult pe note de varf se simt mai puternic la inceput, dar mirosul se evapora mai rapid.

Versatilitatea parfumului

Este imposibil sa gasesti un parfum care sa se potriveasca fiecarui anotimp, fiecarei stari de spirit, pe care sa il poti folosi atat in timpul zilei, cat si seara, care sa fie potrivit si persoanelor tinere, dar si celor mai in varsta. De aceea, majoritatea femeilor au in arsenalul lor mai multe parfumuri, pe care le poarta in functie de ocazie sau de starea de spirit pe care vor sa si-o induca.

Sursa foto: rovenimages.com from Pexels