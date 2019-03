Imperfectiunile tenului, in special atunci cand sunt foarte vizibile, ne pot afecta increderea si, in cazul femeilor care s-au luptat toata viata cu aceste defecte, pot fi sursa unor complexe. Pentru ele, machiajul de tip camuflaj poate fi solutia pentru a capata mai multa siguranta de sine si pentru a se simti confortabil in public, fara a trai cu teama ca cei din jur le vor sesiza micile defecte. Machiajul camuflaj este folosit nu numai pentru a ascunde urmele acneei, porii mari sau petele de pe ten, ci este adeseori ales si de femeile care vor sa ascunda cicatrici.

Una dintre cele mai mari provocari in aplicarea acestui tip de machiaj este insa aceea de a evita cu succes efectul acela de masca pe care il poate da un make-up cu putere mare de acoperire. De aceea, este important sa stim cateva trucuri utile care pot face un asemenea machiaj sa arate natural si fresh pe tenul nostru:

Hidrateaza-ti corect tenul

Femeile care au probleme cu acneea sar de multe ori peste un pas important in ingrijirea tenului, de teama ca hidratarea pielii le-ar putea provoca eruptii. Totuși, atunci cand folosim produse care ne usuca pielea, aceasta incearca sa compenseze pentru lipsa de hidratare secretand si mai mult sebum.

Cat timp alegi produse hidratante non-comedogenice, special create pentru tenul cu probleme, pielea ta va fi hidratata fara ca acest lucru sa inrautateasca acneea. In cazul machiajului de camuflare, hidratarea este prima masura pe care o putem lua pentru a ajuta produsele de make-up sa se fixeze mai bine pe ten si sa aiba un aspect mai natural.

Alege un fond de ten cu putere mare de acoperire

Pentru un machiaj de camuflare vei avea nevoie de un fond de ten de calitate, cu putere mare de acoperire, care sa poata fi aplicat in mai multe straturi. Unele fonduri de ten se usuca repede pe ten sau intra in piele, ceea ce iti va permite sa aplici apoi un al doilea strat, care sa mascheze si mai bine imperfectiunile. Pe un ten hidratat, aplicarea fondului de ten in mai multe straturi va arata mult mai natural, intrucat produsul nu se va mai strange la fel de mult in micile pliuri sau riduri fine si nici nu va avea acel aspect prafuit si inestetic.

Corecteaza imperfectiunile in functie de culoare

Teoria culorilor complementare poate fi aplicata cu succes si cand vine vorba de machiaj. Practic, acest lucru inseamna sa alegi culorile produselor de camuflare in functie de culoarea imperfectiunilor.

Spre exemplu, daca incerci sa ascunzi o vanataie de culoare mov, vei avea cel mai mare succes cu un concealer in tonuri galbui. In schimb, camuflarea acneei sau a iritatiilor rosiatice se face cu ajutorul produselor de culoare verde, care estompeaza vizibilitatea imperfectiunilor pe ten.

Foloseste o pudra cremoasa sau translucida

Atunci cand iti alegi pudra, ai grija ca aceasta sa aiba o textura usoara, care sa arate cat mai natural pe ten si sa nu schimbe culoarea fondului de ten. Pudrele cu consistenta cremoasa sunt mai usor de intins si nu se strang in pliurile tenului, dar s-ar putea sa nu fie potrivite pentru tine daca ai deja un ten gras.

Pe de alta parte, pudra translucida este ideala pentru a obtine un aspect mat al tenului si a fixa fondul de ten ore bune. Pastreaza pudra translucida in geanta si reaplic-o de fiecare data cand tenul incepe sa luceasca prea tare. Evita in schimb pudra colorata, care, desi poate arata bine in fotografii, ii va da tenului tau un aspect lipsit de naturalete.

Evita machiajul puternic al ochilor

Daca ai optat pentru un machiaj de camuflare a imperfectiunilor, atunci este recomandat sa realizezi machiajul ochilor in tonuri naturale si neutre. Un make-up in culori intense pe un ten uniformizat va arata precum o masca si iti va da un aspect lipsit de naturalete. Asta nu inseamna insa ca nu poti compensa machiajul neutru al ochilor prin alegerea unui ruj cremos intr-o culoare puternica.

Un sfat de care ar trebui sa tii cont de fiecare data cand te machiezi: orice make-up reusit trebuie facut fie in lumina naturala, fie in lumina alba, calda, care o imita pe cea naturala. Astfel iti vei da seama cum sa dozezi cantitatile de produse de machiaj, zonele in care trebuie sa estompezi si vei avea o imagine de ansamblu asupra rezultatului final.

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Kite_rin