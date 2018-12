FOREO prezinta ghidul suprem de beauty pentru Sarbatori

Advertorial

Da, este timpul sa te bucuri de cea mai frumoasa si vesela perioada a anului. Pe masura ce se apropie sarbatorile de Craciun, avem inca o multime de lucruri de facut pentru ca totul sa fie perfect: listele de Craciun, alegerea celor mai frumoase decoratiuni, gasirea celor mai bune cadouri pentru toata lumea de la familie la prieteni, cautarea hartiei de impachetat perfecta, felicitari frumoase cu mesaje inspirate si stabilirea tuturor detaliilor pentru vacanta, oriunde ar fi aceasta. Si acestea sunt doar cateva. FOREO iti vine in ajutor in acest sezon de sarbatoare cu doua gadget-uri care vor revolutiona modul in care iti ingrijesti pielea.

Deoarece lucrurile devin un pic mai stresante decat te poti astepta, s-ar putea sa te simti obosita si nu atat de fresh in cautarea spiritului de vacanta. Dar tine minte ca pielea radianta si stralucitoare este cel mai bun cadou pe care ti-l poti oferi de sarbatori!

Da tenului tau un refresh

LUNA play smart este primul dispozitiv de beauty controlat prin aplicatie, care ofera un tratament personalizat in functie de pielea ta unica, mai mult este foarte cool si usor de utilizat.

Aceasta perie de curatare faciala ultra-igienica utilizeaza senzori incorporati pentru o analiza rapida si eficienta a pielii, fiind capabila sa creeze o rutina de curatare adaptata oricui o foloseste pentru orice tip de ten.

Aceasta noua perie de curatare de la FOREO iti ofera o experienta superioara de curatare a pielii si rezultate revolutionare pentru anul viitor.

LUNA play smart vine intr-o gama radianta de 5 culori interesante: Pearl Pink, Aquamarine, Fuchsia, Mint, Purple si este disponibil cu o reducere de 25% pe www.emag.ro intre 17 și 23 decembrie.

Reda stralucire tenului!

FOREO UFO mini combina cinci tehnologii diferite pentru a crea un tratament facial la nivel de spa la tine acasa în doar 90 de secunde. Tehnologia Hyper-infusion foloseste incalzirea pentru a deschide porii, pulsatiile T-Sonic ajuta la infuzarea ingredientelor active in piele pentru a intari pielea si a-I reda stralucirea.

Terapia cu lumina LED: albastru (anti-acnee), verde (anti-oboseala) si rosu (anti-imbatranire) sunt componentele care fac UFO mini magic. Fiecare tratament incorporeaza o combinatie de intensitate a temperaturii si pulsatiei, distribuind uniform esenta din masca personalizata pe fata, permitand in acelasi timp absorbtia profunda a ingredientelor active.

Pentru aceste sarbatori descoperiti dispozitivul FOREO UFO mini cu reducere de 20% pe www.emag.ro intre 17 și 23 decembrie.